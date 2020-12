Gera: Mit der Vitaminquelle zwei Träume erfüllt

Gera. Nicht viel hätte gefehlt, und Kühns hätten das 30-Jährige mit ihrem Obst- und Gemüsegeschäft auf der Sorge feiern können. Die politische Wende und die Abwicklung der Handelsorganisation (HO) machten damals im April 1991 die Selbstständigkeit möglich. Und der Zuschlag der Treuhandanstalt.

Thomas Kühn (61) hatte zuvor schon dieses Sortiment in Tinz verkauft und war zuletzt der Einkäufer für die DDR in Rumänien. Sabine Kühn (61) arbeitete als gelernte Wirtschaftskauffrau in der Geraer Krippenverwaltung. 180.000 D-Mark investierte das Paar damals in die gemietete Immobilie.

Die Salate sind eigene Kreationen

„Mit unserem Geschäft hat sich ein ganz großer Traum von meinem Mann erfüllt. Er wollte alle Salate zu einem Preis verkaufen“, sagt Sabine Kühn. Das ist bis heute so. Drei Mal wurde in der Zwischenzeit der Preis angepasst. 34 unterschiedliche Sorten werden in der Schnippelküche hinterm Laden zubereitet und bis zu 150 Kilogramm pro Tag verkauft. „Weil nicht alle in die Theke passen, gibt es bestimmte Salate nur an einem Tag der Woche“, erzählt Frau Kühn, die 2011 die Geschäftsführung von Kühns Vitaminquelle übernahm. Ihr Mann steht auf Karotten-Apfel-Salat. „Den kenne ich noch von meiner Oma“, sagt er. Für Leckermäulchen sei der Salat aus Quark, Joghurt und Früchten. „Er war ein Zufallsprodukt, weil wir viel Quark von der Eisherstellung übrig hatten und wird heute gern von Männern gekauft“, berichtet seine Frau.

Seit 2000 wird auch Eis verkauft

Mit dem Eisverkauf erfüllte sich der Kindheitstraum von Thomas Kühn. Im Jahr 2000 startete er nach einem 250.000 DM teuren Umbau die Eisproduktion, die auch weiter betrieben werden soll. Die Rezepte hat er diese Woche erst aufgeschrieben.

Über eine Plattform der IHK inserierten Kühns ihre Suche nach einem Nachfolger. Von acht Interessenten trafen sie drei und entschieden sich für den gebürtigen Geraer Andreas Lätzer-Bürger, der derzeit in Sachsen lebt und mit dem ihr Schwiegersohn viele Absprachen traf. Der Neue war schon früh ab 2 Uhr mit auf Piste zum Großmarkt in Radefeld bei Leipzig, weiß inzwischen, dass auch sonntags vorbereitet wird und hat die Mitarbeiterinnen getroffen. Alle acht werden übernommen.

„Das war uns das Wichtigste“, sagt Frau Kühn. „Ohne unsere Mitarbeiter und Kunden wären wir nie so weit gekommen. Ihnen sind wir unendlich dankbar“. Aus gesundheitlichen Gründen zieht sich das Paar zurück. „Wir wollen zur Ruhe kommen und noch was voneinander haben“, sagt Thomas Kühn.

„Sie haben es verdient“, meint Verkäuferin Heike Krehl, die seit mehr als zehn Jahren zur Mannschaft gehört. „Sie hatten für uns immer ein offenes Ohr. Ich komme gern auf Arbeit. Wir sind hier wie eine kleine Familie“. Die Worte fallen ihr schwer. Tränen stehen ihr in den Augen. Viele Tränen gab es auch, als Kühns ihren Entschluss ankündigten.

Am 4. Januar öffnet der Laden unter dem neuen Namen „Ihre Vitaminquelle“.