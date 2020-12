Gera: Mit historischen Mobilen durchs Jahr

Nicht nur für Oldtimerfreunde hat die Interessengemeinschaft (IG) Historische Mobile Gera auch für 2021 einen Jahreskalender daufgelegt. Man präsentiere wieder neue (alte) automobile Bilder, Informationen und Geschichten.

Auf 13 Seiten und acht A4 Zusatzseiten erfahren Interessierte beispielsweise, wie Bernd Engelhardt aus Gera 1977 zu seinem „original“ Fiat 1300 kam, unter welchen Umständen Herbert Hering 1945 eine Werkstatt in der Werdauer Straße eröffnete, wie sich Frieda Sachse aus Debschwitz 1930 auf die Reise nach Amerika machte und mit dem Framo zurück kam. Erinnert wird auch an die 1. Veteranen-Rallye 1971 des MC Münchenbernsdorf, an der sich die Geraer Oldtimerszene um Otto Koch geschlossen beteiligte. Und man freue sich über Kontakt nach Norwegen zum Besitzer eines Rex Simplex, der 1913 in Ronneburg das „Band“ verließ.

Den Kalender gibt es in der Gera-Information, bei Foto-Schmidt in Gera- Untermhaus oder im Intenet im Shop unter www.fortschritt-geschenke.de