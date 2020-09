Gera: Nächste Förderrunde für „Demokratie leben!“

Die Projekte sollen das demokratische Zusammenleben in Gera fördern.

Die „Partnerschaft für Demokratie“ in Gera startet die fünfte Förderrunde im Programm „Demokratie leben!“ für das Jahr 2020. Ab sofort können eingetragene Vereine und Verbände Förderanträge stellen. Bis 28. September können die Anträge in der Ehrenamtszentrale der Stadt Gera am Kornmarkt eingereicht werden.

Gefördert werden insbesondere Projekte, die sich mit den Schwerpunkten Menschen- und Demokratiefeindlichkeit auseinandersetzen und sich beispielsweise mit Antisemitismus, Islamfeindlichkeit, Diskriminierung gegenüber Homosexuellen und ähnlichen Themen befassen. Förderkriterien sind Demokratiebildung und die Förderung zivilgesellschaftlichen Engagements für eine tolerante, weltoffene und lebendige Stadt.

Die externe Koordinierungsstelle, der Verein Gedenkstätte Amthordurchgang, weist darauf hin, vor Einsenden der Anträge eine Projektberatung in Anspruch zu nehmen und sich mindestens zehn Tage vor Einsendeschluss in der Gedenkstätte zu melden, da Änderungen nach Einreichung der Anträge nicht möglich seien. Eine Beratung könne auch telefonisch erfolgen.

Gedenkstätte Amthordurchgang, Amthordurchgang 9: Öffnungszeiten: Die., Do., Sa. 14 - 18 Uhr, Telefon 0365/5527630; Email: DemokratieLebenGera@outlook.de