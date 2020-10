Gera: Neu platziert im großen Haus

Von einem „hervorragenden Kabarettabend“ schreibt Leser Dietmar Preuß aus Gera nach dem Gastspiel der österreichischen Künstlerin Lisa Eckhart vorigen Freitag. Getrübt wurde seine Stimmung etwas durch die organisatorischen Begleiterscheinungen, die mit der Verlegung des Auftritts vom Comma ins KuK verbunden waren.

So mussten am Einlass die Karten umgetauscht werden, was nicht nur zusätzliches Anstehen bedeutet habe: „Wir, ursprünglich mit Karten für Reihe 4, bekamen welche für Reihe 14 zugewiesen, Bekannte mit Comma-Karten für Reihe 3 wurden in Reihe 18 platziert, was unter den Bedingungen der im KuK auf die Hälfte reduzierten Reihen ja immer noch die Reihen 7 beziehungsweise 9 waren.“ Er fragt sich, nach welchem Prinzip neu geordnet wurde und ob frühe Ticketkäufer nun benachteiligt waren.

Nicht ganz nachvollziehbar findet die Stadt die Kritik. „Es ist uns immer wichtig, dass die Besucher im KuK einen schönen Abend verleben können“, heißt es auf unsere Nachfragen: „Trotz der gegebenen Einschränkungen führen wir mit erheblichem Aufwand Veranstaltungen durch.“ Diese Einschränkungen müssten Gäste in Kauf nehmen. Die Gesundheit der Besucher stünde an erster Stelle. Für die Durchführung und den Ablauf des Kabarettabends habe man sehr viel Lob erhalten und bedanke sich für das Verständnis der Gäste.

Die Verlegung ins KuK sei mit dem Veranstalter im August entschieden worden. Der Vorverkauf hatte laut Stadt vor der Corona-Pandemie begonnen, so dass für den Saal im Comma bereits 370 Tickets verkauft werden konnten. Durch das inzwischen geltende Hygienekonzept fürs Comma hätten aber nur 148 Personen Platz gefunden. Unter den Hygienebestimmungen im KuK war es dann möglich, noch einen Teil des Ranges freizugeben. So konnten insgesamt 420 Gäste die Veranstaltung besuchen.

Natürlich sei es das Bestreben, die Plätze äquivalent zu den gekauften Karten des Commas zu vergeben, erklärt die Stadt. Es sei allerdings nicht möglich, alle Kartenkäufer in die ursprünglich gekauften Reihen zu setzen. Im KuK seien komplette Reihen nicht gestellt und Plätze in den Reihen gesperrt, um Mindestabstände einzuhalten. Statt der sonst mehr als 1100 Plätze stünden nur 350 im Parkett zur Verfügung. „Wir berücksichtigen bei einer Neuplatzierung, dass Haushalte mit vier oder fünf Personen zusammen sitzen können, aber auch Einzelpersonen Platz finden.“

Es sei ein enormer organisatorischer wie auch personeller Aufwand, Neuplatzierungen zu planen und umzusetzen. „Unabhängig davon, entsprechen die Karten des Commas nicht automatisch denen im KuK.“ Durch einen anderen Saalaufbau mit größerer Bühnenhöhe könne man von nahezu jedem Platz aus sehr gut sehen, was die ausgedünnten Reihen noch begünstigen.