Gera. Zweiter Bewerber für das Amt des Geraer Kirchenoberhauptes stellt sich am 22. März in einem Gottesdienst mit anschließendem Gespräch vor.

Gera: Neuer Kandidat für das Amt des Superintendenten

Seit April vergangenen Jahres ist Andreas Schaller amtierender Superintendent im Kirchenkreis Gera, neben seiner Arbeit als Gemeindepfarrer in Langenberg, Tinz und Aga. Die Superintendentenstelle im Kirchenkreis Gera ist neu zu besetzen. Dazu hat der Nominierungsausschuss mehrfach getagt und die eingegangenen Bewerbungen gesichtet.

Thomas Groß stellte sich am 19. Januar dieses Jahres in der St. Trinitatiskirche in einem Gottesdienst mit anschließendem Gespräch im Gemeindehaus in der Talstraße vor. Seine Ostthüringer Wurzeln sind mit dem Glauben verbunden, sagte er. Steinmetz-Facharbeiter, Bausoldat, Gemeindepädagoge, Master of Arts in Theologie/Philosophie, stellvertretender sowie amtierender Superintendent und jetzt Kreisschulpfarrer im Kirchenkreis Merseburg sind einige Lebensstationen von Groß. Er möchte eine fröhliche und selbstbewusste Kirche.

Nachdem sich auch die gebürtige Sächsin, Christiane Schulz, für den Posten in Gottesdiensten ebenfalls im Januar in Gera bekannt gemacht hat, zog die promovierte Theologin Christiane Schulz später ihre Bewerbung zurück. Sie begründete ihren Entschluss damit, dass sie sich in der Zwischenzeit entscheiden musste. Die 51-Jährige wollte persönliche Referentin von Landesbischof Friedrich Kramer bleiben. Die Stelle habe sie zu Beginn eines relativ langen Bewerbungsverfahrens im Kirchenkreis Gera noch nicht gehabt.

Nun kommt Hendrik Mattenklodt als ein weiterer Kandidat. Sein Gottesdienst soll laut Information des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises Gera am 22. März, um 17 Uhr, in der St. Trinitatiskirche statt. Danach bestehe ebenfalls wieder die Möglichkeit, mit den Pfarrer zu reden und ihm Fragen zu stellen, heißt es. Das Treffen sei im Gemeindehaus in der Talstraße 30 in Gera angedacht.

Hendrik Mattenklodt ist Jahrgang 1965. Er hat Evangelische Theologie in Marburg, Münster und Bielefeld-Bethel studiert und ist als Pfarrer der Evangelisch-Lutherischen Kirchspiele Buttelstädt und Neumark im Kirchenkreis Apolda-Buttstädt tätig.

Die Wahlsynode findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit am 31. März statt. Der Superintendent hat die geistliche Leitung in einem Kirchenkreis. Der in Gera zählt 16.000 Mitglieder in etwa 100 Gemeinden.

Ob die beiden Veranstaltungen, die Vorstellung des Kandidaten Hendrik Mattenklodt und die Wahlsynode, stattfinden oder aufgrund der aktuellen Ereignisse abgesagt werden, konnte zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beantwortet werden.