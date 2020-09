Gera. Zum Tag der offenen Ateliers gibt in Gera der Künstler Thomas Prochnow Einblick in sein Schaffen.

Gera: Offenes Atelier in der Talstraße

Anlässlich des landesweiten Tages der offenen Ateliers am 19. September öffnet Künstler Thomas Prochnow sein Atelier in der Talstraße 28, sowohl am Samstag von 12 bis 18 Uhr, als auch Sonntag von 14 bis 18 Uhr.

In dem als T28 bezeichneten Künstlerhof sind laut Ankündigung mehrere Künstlerateliers, Design- und Fotostudios und Werkstätten beheimatet. Geplant ist auch eine musikalische Live-Performance von Florian Füger und Alexander Neugebauer.