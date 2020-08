Gera: Online wandern für die Gesundheit

Gera. In Gera wird am 26. August online gewandert.

Nicht nur körperliche, sondern auch psychische Fitness zeichnen eine gute Gesundheit aus. Die Studie „Wandern und Gesundheit“, die die SRH Hochschule für Gesundheit gemeinsam mit der BKK Pfalz durchgeführt hat, nimmt diese These auf. Die Ergebnisse wurden in dem Buch „Gesundheitswandern – Auswirkungen auf das physische und psychische Wohlbefinden“ zusammengefasst und geben Einblicke. Die beiden Autoren, Tobias Erhardt, Professor für Physiotherapie, und Björn Eichmann, Professor für Sportwissenschaften, bieten nun in einem einzigartigen Format eine Online Lesung des Werkes an.

Diese findet am 26. August um 19 Uhr via Zoom statt. „Wir möchten einen interaktiven und lockeren Austausch mit den TeilnehmerInnen dieser Veranstaltung initiieren und einerseits die Studie vorstellen, andererseits aus dem Buch vortragen. Wir hoffen mit unserer Lesung, noch mehr Menschen vom Gesundheitswandern begeistern zu können, denn Gesundheitswandern ist eine effektive Möglichkeit ein niederschwelliges Angebot in Prävention und Therapie von Krankheiten anzubieten“ meint Björn Eichmann. Ziele der SRH Gesundheitswanderstudie 2019 waren die Erfassung des Bewegungsumfangs sowie eine Erhebung physischer und psychischer Parameter. Dazu gehören Puls, Blutdruck, Muskelmasse und eine Befragung zur körperlichen und seelischen Befindlichkeit. Zu diesem Zweck wurden interessierte Studienteilnehmer aufgefordert, um an Gesundheitswanderungen teilzunehmen.

Interessierte können sich kostenfrei bis zum 24. August unter christina.mueller@srh.de anmelden.