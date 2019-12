Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gera: Probephase für Stadtrats-Live-Übertragung beendet

Die Probephase für die Live-Übertragung der Geraer Stadtratssitzungen im Internet ist mit der Dezembersitzung zu Ende gegangen. Das sagte Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) zu Beginn der Sitzung. Voraussichtlich am 30. Januar soll der Stadtrat darüber befinden, ob auch künftig die Sitzungen zeitgleich im Internet verfolgt werden können.

Das Online-Portal „about Gera“ hatte die teils mehrstündigen Sitzungen über die Live-Funktion im sozialen Netzwerk Facebook auf der eigenen Seite gestreamt. Das Thüringer Medienbildungszentrum (TMBZ) lieferte mit seinen Kameras das Signal dafür. Der Funktion entsprechend waren und sind die Videos ab diesem Zeitpunkt auf der erwähnten Facebook-Seite auch nachträglich abrufbar. Ausnahme war besagte Sitzung vorige Woche, bei der es technische Schwierigkeiten gab. Wie Lucas Fischer von „about Gera“ erklärte, habe man wegen Verbindungsproblemen auf das „Freifunk“-Netz zurückgreifen müssen, was auch funktioniert habe. Nur das finale Abspeichern wäre zu langwierig geworden.

Livestream könnte künftig auf der städtischen Internetseite zu finden sein

Wie aus einer aktuellen Beschlussvorlage hervorgeht, soll die Live-Übertragung, so sie vom Stadtrat bestätigt wird, künftig über die offizielle städtische Internetseite www.gera.de erfolgen. Hierbei soll weiter auf das TMBZ-Signal von drei Kameras im Ratssaal zurückgegriffen werden. Von der Stadt-Homepage könne der Livestream dann auch auf sozialen Medien verknüpft werden. Perspektivisch sei auch denkbar, die Videos der gesamten Sitzung nach Tagesordnungspunkten zu schneiden und so die Debatten zu einzelnen Inhalten direkt abrufbar zu machen.

Ziel der Live-Übertragung sei es, so heißt es in der Vorlage, Informationen über Entscheidungsprozesse in der Stadt zeitgemäß bereitzustellen. Gerade in Verbindung mit den sozialen Medien könnten so große Teile der Bevölkerung, vor allem jüngere Einwohner besser als bisher erreicht werden.

In den Sitzungen im Juni, Juli, September und Oktober seien laut der Vorlage zwischen 6000 und über 15.000 Personen mit dem Stream erreicht worden, hätten zwischen 76 und 144 Zuschauer in der Spitze den Stream gleichzeitig angeschaut. Mit besserer Bewerbung seien weiter steigende Zahlen zu erwarten.