Gera registriert zwölf Neuinfektionen

Gera. Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 55,4

Auf der Infoseite der Stadt Gera zum Thema Corona teilt die Stadt Gera mit, das am vergangenen Wochenende insgesamt zwölf Neuinfektionen registriert worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 55,4 und der Hospitalisierungsinzidenz bei 2,2. Als aktiv infiziert gelten in der Stadt derzeit 84. In Quarantäne befinden sich 186 Personen. Die Zahl der Genesen steigt um 27 auf nun 5657. Im Landkreis Greiz liegt die Sieben-Tage-Inzidenz laut Thüringer Ministerium bei 29,0 und die Hospitalisierungsinzidenz bei 0.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Gera.