Gera-Roben: Nicht nur die Dorfmitte aufgewertet

Waldschänke, Rehraufe oder – etwas technischer – überdachte Sitzgruppe, egal wie man es nennt, der Geraer Ortsteil Roben hat vier dieser Sitzgelegenheiten „bestellt“ und nun die ersten beiden bekommen. „Wir haben 2019 beschlossen, unsere erweiterte Ortspauschale dafür einzusetzen“, sagt Ortsteilbürgermeister Carsten Schlestein.

Für die rund 3000 Euro, die Roben, Rusitz und Steinbrücken dafür im Jahr zur Verfügung stehen, sollen zwei bestehende, aber in die Jahre gekommene Sitzgelegenheiten an den Spielplätzen in Roben und Steinbrücken ausgetauscht und zwei neue in Roben und Rusitz aufgestellt werden. Letzteres ist in den vergangenen Tagen passiert, freut sich Schlestein.

In der Dorfmitte von Roben, nahe des Denkmals, und in Rusitz in den Hopfenwiesen unweit des Spielplatzes hat die städtische Beschäftigungsgesellschaft Otegau im Auftrag des Amtes für Stadtgrün der Geraer Stadtverwaltung die neuen Waldschänken aufgebaut. Jener in Rusitz fehlt nur noch der letzte Schliff am Dach, die in Roben auf der Gemeindewiese lädt bereits zum Verweilen ein. „Ich denke, das ist hier ein schöner Treffpunkt“, sagt der Ortsteilbürgermeister.

Auch über die Verwendung der erweiterten Ortspauschale für 2020, wiederum rund 3000 Euro, hat der Ortsteilrat bereits entschieden. Damit soll die Schwengelpumpe und deren Umfeld im Robener Unterdorf saniert werden, wieder gemeinsam mit dem Geraer Grünamt. Und das bis September 2021, wenn in dem 1994 eingemeindeten Ortsteil – so es die Corona-Lage zulässt – groß gefeiert wird. 875 Jahre wird Roben dann alt, was entsprechend zelebriert werden soll, blickt Schlestein voraus. Ortschronist und Ortsteilratsmitglied Udo Hagner würde derzeit die Chronik überarbeiten.