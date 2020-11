Gera: Satzungsbeschluss für XXXLutz geplant

Geras Stadtrat tagt am Donnerstag im Kultur- und Kongresszentrum Gera.

Die alle Vierteljahre stattfindende Einwohnerfragestunde ist am Donnerstag ab 17 Uhr der Stadtratssitzung vorgeschaltet. Diese beginnt um 18 Uhr ebenfalls im Saal des Kultur- und Kongresszentrums.

Auf der Tagesordnung steht der Beschluss zur Schulartänderung der Ostschule, die ab 1. August 2021 Thüringer Gemeinschaftsschule werden soll, ebenso die Satzung für das Jugendamt und die Organisation der Immobilienwirtschaft in der Stadtverwaltung und der Elstertal-Infraprojekt. Beschlossen werden soll die dritte Verlängerung des ursprünglich von 2015 bis 2018 geltenden Nahverkehrsplanes für das Territorium der Stadt Gera und der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Wohnen im Hirsch-Park“ an der Reichsstraße.

Das XXXLutz- und Mömax-Einrichtungshaus in Tinz errichten zu können, soll der Flächennutzungsplan für den Standort geändert und der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan gefasst werden. In erster Lesung wollen die Stadträte den Stadthaushalt für 2021 beraten, der dann am 3. Dezember beschlossen werden soll.

Schließlich soll die Auslegung der geänderten Entwürfe der Bebauungspläne für Geras Neue Mitte beschlossen werden und wollen sich die Fraktionen auf eine reduzierte Wahlwerbung verständigen. Laut Stand vom Dienstag soll der Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan „Wohnen an der Kaimberger Straße“ von der Tagesordnung zurückgezogen werden.