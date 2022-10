Gera: Schneller als die Organisatoren gedacht

Gera. Höhlis Eltern-Kind-Lauf sorgt für Begeisterung.

„Angesichts der ziemlich widrigen Witterungsbedingungen sind wir mit 182 Startern zufrieden. Wenn man dann noch sieht, mit welcher Begeisterung die nicht mit eingerechneten kleinen Kinder mit ihren Eltern nach der gemeinsamen Erwärmung mit René Lorz Höhlis Eltern-Kind-Lauf in Angriff genommen haben, sehen wir uns als Organisatoren darin bestätigt, den Höhlerfestlauf fortzuführen“, zog Höhlerfestlauf-Gesamtleiter Dieter Müller im Dauerregen ein positives Fazit.

Der Tageserfolg über zwölf Kilometer ging unter 74 Läufern wie im Vorjahr an den 18-jährigen Triptiser Felix Höfer, der trotz Kälte und Nässe seine Siegerzeit von 2021 um zwei Minuten unterbot und diesmal in 47:55 min die Zwötzener Fabio Schönfeld und Falk Haase auf den Rang zwei und drei verwies.

„Die Strecke war bergab an manchen Stellen ziemlich schlammig. In Ernsee hat es ganz schön gestürmt. Eigentlich wollte ich schneller sein. Aber bei diesem Wetter passt das schon“, meinte der Erfurter Sportgymnasiast Felix Höfer, der in die elfte Klasse geht.

Schnellste Frau war wie im Vorjahr die Geraer Radsportlerin Beate Zanner. „Bergab musste ich alles geben, um an den vor mir laufenden Männern dran zu bleiben. Weil wir viel im Wald gelaufen sind, habe ich den Regen gar nicht so wahrgenommen“, verriet die 39-Jährige, die in 54:22 min die junge Leni Bielinski (LV Gera) und Anne Kathrin Hanz hinter sich ließ.

Über fünf Kilometer gewann Sebastian Seyfarth zum fünften Mal in Folge in 18:28 min vor seinem Vereinskollegen Florian Kubek vom 1. SV Gera. Nur gut zehn Sekunden trennten die beiden Konkurrenten. „Ich habe mich zum Schluss noch etwas heranarbeiten können“, so der Florian Kubek im Ziel, der schon vor zwei Wochen beim Lauf zur Grubenlampe Sebastian Seyfarth den Vortritt lassen musste. Beste Frau war hier Monique Engelhardt in 25:47 min.

Über 2,5 km hatten zwei Zwötzener Nachwuchs-Triathleten die schnellsten Beine. Leonas Lifka in Streckenrekordzeit von 10:44 min bei den Jungen und Alina Zabel in 12:25 min bei den Mädchen waren nicht zu bezwingen.

Blieb noch der 33 Kilometer-Cross quer durch den Geraer Stadtwald. Den entschied der Untermhäuser Eric Hildebrandt in 2:29:59 Stunden mit gut drei Minuten Vorsprung vor Alexander Fröber für sich. Dritter wurde Henry Zorn (Papa‘s Krieger). „Es war ziemlich glatt durch die nasse Strecke. Der Lauf ist sehr schön und technisch anspruchsvoll, bei dem Wetter auch gefährlich. Alle war super ausgeschildert. Durch die Radbegleitung hatte ich ohnehin keine Probleme“, freute sich der Sieger im Ziel.

Gemeinsame Sieger bei den Frauen wurden auf dem langen Kanten Melanie Friedrich und Sabrina Steinberg (beide Papa’s Krieger) in 3:20:45 Stunden.