Gera: Seelische Gesundheit von Jugendlichen fördern

Geras Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) und die Regionalgeschäftsführerin der AOK Plus für Sachsen und Thüringen, Simone Pfretzschner, haben am Dienstag eine Kooperationsvereinbarung zur Gesundheitspartnerschaft zwischen der Stadt Gera und der Krankenkasse unterzeichnet. Die Vereinbarung beinhaltet eine Förderung seitens der Krankenkasse in Höhe von 30.000 Euro für das Jahr 2020, um ein konzipiertes Projekt zu fördern, wie die Stadt in einer Pressemitteilung informiert.

Der Name des Projekts klingt zunächst kompliziert. „Der Aufbau gelingender Strukturen für die lebensweltgerechte Förderung psychischer Gesundheit von Kindern und Jugendlichen“. Dahinter verbirgt sich ein Netzwerk, das geschaffen werden soll, um die seelische Gesundheit junger Menschen zu stärken, damit sie in belastenden Situationen in ihrem Alltag besser zurechtkommen und wissen, wo sie Hilfe und Unterstützung erhalten. „Das Konzept für das Projekt steht bereits, wir können also gleich mit der Umsetzung beginnen“, betont Beate Böhm, Sucht- und Psychiatriekoordinatorin der Stadt Gera.

Das Projekt wurde unter anderem initiiert, weil sich die Hinweise von Jugendsozialarbeitern in den Schulen, aus Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe oder dem Kinder- und Jugendärztlichen Dienst auf psychische Erkrankungen in der Vergangenheit häuften. „Es gibt dazu noch keine fundierten Zahlen, aber auch das ist Ziel dieses Projekts“, so Beate Böhm. „Die Zeichen sind alarmierend genug, um nicht abzuwarten, sondern aktiv zu werden. Wir denken dabei nicht nur an die 6234 Kinder und Jugendlichen, die allein in der Stadt Gera über ihre Eltern bei der AOK Plus versichert sind. Gern sind wir Netzwerkpartner und unterstützen dieses nachhaltige Konzept im Interesse der ganzen Altersgruppe hier in der Stadt“, sagt Simone Pfretzschner. Der OB dankte der Kasse für diese Zusammenarbeit und Unterstützung.