Gera: Selbstgebautes hebt ab

„Das erhoffte Ziel wurde erreicht“, resümiert Martin Rand, Elektroniker und Ausbildungsleiter der Geraer Firma LFG Oertel, nach Abschluss der diesjährigen Quadrokopter AG. Acht Jugendliche haben in den vergangenen Wochen freie Stunden ihrer Frei- und Samstage genutzt, um zu lernen, wie eine Drohne gebaut wird. Und tatsächlich stiegen alle vier selbstgebauten Flugobjekte am Ende in die Lüfte.

Im vergangenen Jahr habe das nicht so gut geklappt, berichtet Martin Rand. Im Rahmen des IHK Schülercollege fand die AG bereits zum dritten Mal statt. In Zweierteams bauten die 14- bis 19-Jährigen an sechs Terminen unter Anleitung eigene Drohnen. Die Einzelteile stammen von LFG Oertel, das Know-how kommt von Mitarbeitenden sowie dem Softwareentwickler Ronny Elsner, der sonst im Astronomischen Zentrum Gera arbeitet.

Jan Heidel stabilisiert die Antenne seines Quadrokopters, bevor dieser losfliegen kann. Der 14-Jährige fand die AG noch besser, als er sich vorgestellt hatte. Foto: Luise Giggel

Am 18. September ging es los: „Da haben wir mit dem Grundgerüst angefangen. Dann haben wir Leiterplatten montiert, die Controller programmiert, alles verkabelt und den Akku angebaut“, erklärt Lara Stöhr aus Droyßig. Die 15-Jährige nimmt als erstes Mädchen an der AG teil. Sie habe sich gefreut, in der AG selbst löten zu können, da der Lötkurs an ihrer Schule coronabedingt ausgefallen sei. Auch ihr Teamkollege Tom Kunz aus Weida fand Gefallen am Kurs – auch wenn er hier nicht zum ersten Mal gelötet hat. „Das Programmieren wurde sehr gut erklärt“, lobt der 19-Jährige. Er würde nach dem Schulabschluss gern eine Ausbildung in der Region machen: „irgendwas Richtung Technik“.

Das Unternehmen präsentieren und die Jugendlichen mit technischen Berufen vertraut machen, ist das Ziel der AGs, die die IHK mit verschiedenen Firmen anbietet. Im November können Jugendliche mit einer Pößnecker Firma in der Robotik AG in sechs Terminen einen Industrieroboter fertigen. „Die Kurse sind bei Jugendlichen sehr beliebt“, weiß Kathrin Rössler von der IHK. Anfang Dezember gibt es online das Programm fürs Folgejahr, im Januar wird es analog in Schulen in ganz Thüringen verteilt. Zum kostenfreien Schülercollege zählen zudem Projekttage, an denen in verschiedene Unternehmen reingeschnuppert werden kann.

Drohne für zu Hause als Abschiedsgeschenk

Die acht Teenager der Quadrokopter AG haben auf unterschiedlichen Wegen vom Angebot erfahren, die Motivation war bei allen die gleiche: Lernen, wie so eine Drohne gebaut wird. Das klang in der Theorie auch soweit klar, war in der Praxis aber gar nicht so leicht. Die Programmierung der Controller und das Steuern der Drohnen waren besonders schwierig. „Selbst gebaute Drohnen fliegen anfangs schlecht. Sobald eine Komponente nicht läuft, gibt es Probleme in der Stabilität“, erklärt Ronny Elsner die Startschwierigkeiten bei den Flugversuchen. Das sei bei gekauften Exemplaren natürlich nicht der Fall. Aber der Zeitraum für die Jugendlichen sei auch knapp bemessen gewesen. Eigentlich müsste nach dem Schlusspunkt des Kurses noch weiter programmiert und optimiert werden. Aber ein Grundstein konnte immerhin gelegt werden. „Am Ende steht das Erfolgserlebnis. Die Jugendlichen haben das von vorn bis hinten selbst gemacht und zustande gebracht, dass es fliegt“, fasst Eckhard Oertel zusammen. Eine Drohne sei das ideale Objekt für diesen Kurs, da sowohl mechanische als elektronische Kenntnisse vermittelt werden. Zudem können die Teilnehmenden „mal etwas anderes als einen Computer programmieren“.

Eine Drohne selbst gesteuert hatten viele von ihnen bereits. Nils Kayser aus Altenburg hat sogar zwei kleine zu Hause. Mit dem Ende des Kurses ist es noch eine mehr, denn alle Teilnehmenden bekamen eine kleine Drohne und ein Zertifikat für die Bewerbungsunterlagen von der IHK überreicht. Die selbst gebauten Drohnen mussten an die Firma LFG Oertel zurückgegeben werden. „Die werden wieder in ihre Einzelteile zerlegt für die nächste AG“, sagt Martin Rand.