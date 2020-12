„Gera“ soll wieder abheben

Gera. Nach über sechs Jahren wird es in der Lufthansa-Flotte wieder ein Passagierflugzeug mit dem Taufnamen „Gera“ geben. „Planmäßig soll das Flugzeug Mitte bis Ende Dezember an Lufthansa ausgeliefert werden“, bestätigt der Luftfahrtkonzern auf Nachfrage entsprechende Informationen. Mit denen hatte sich Udo Lanz, Redakteur der Oberpfalz-Medien aus Weiden, an unsere Redaktion gewendet, dessen Hobby seit fast 30 Jahren die zivile Luftfahrt sei.

„Flugzeug-Taufnamen sind in diesen Zeiten sicher eine Nebensache“, schreibt der Oberpfälzer, glaubt aber dennoch, dass sich der ein oder andere dafür interessiert. Dass er im Thema steht, beweist er mit weiteren Details, die die Lufthansa gegenüber unserer Zeitung bestätigt. „Bei dem Flugzeug handelt es sich um einen hocheffizienten Airbus A320neo, der in Toulouse endmontiert wurde und in naher Zukunft mit dem Kennzeichen D-AIJD an Lufthansa ausgeliefert werden soll“, erklärt Lanz. Die A320neo, ergänzt die Lufthansa, „bietet 180 Passagieren in Business und Economy Class Platz“. Insgesamt habe die Lufthansa 67 Jets dieser Bauart bestellt.

Eingesetzt würden sie „im kontinentalen Verkehr“. Als Kürzel steht „neo“ für „new engine option“, also „neue Triebwerksoption“. So würden die A320neo-Flugzeuge dank ihrer neuen Triebwerke bis zu 15 Prozent weniger Treibstoff verbrauchen, erklärt der Konzern weiter. „Neben den Kerosinkosten werden dabei auch die Emissionen deutlich reduziert. Dadurch werden pro Jahr etwa 3600 Tonnen Kohlendioxid eingespart.“ Zudem hätte die A320neo eine um bis zu 950 Kilometer größere Reichweite, heißt es.

Name schmückt auch sichtbar das Passagierflugzeug

Die „Gera“ wird den Namen dabei nicht nur symbolisch durch Europa tragen, erklärt die Lufthansa auf Nachfrage: „Ja, die Taufnamen sind sowohl außen am Flugzeug aufgebracht, als auch in der Kabine auf einer Tafel im Eingangsbereich sichtbar.“ Udo Lanz erklärt indes, dass es zuvor ein Airbus A320-200 war, der von der Auslieferung 1991 an 23 Jahre lang mit dem Namen Gera quer durch Europa flog. Die Maschine ging 2014 an die Lufthansa-Tochter Germanwings, die keine Taufnamen verwende, schreibt Lanz. Der Name, erklärt die Lufthansa, kam auf eine sogenannte Pending-Liste für eine Namensübertragung auf ein neues Flugzeug.

Doch wie kommt eine Stadt überhaupt zu der Ehre, dass ein Flugzeug nach ihr benannt wird? Grundsätzlich hätten Patenschaften bei Lufthansa Tradition, heißt es: „Im Jahr 1960 wurde erstmals eine Lufthansa-Maschine getauft.“ Damit solle die Verbundenheit zum Heimatstandort Deutschland auch jenseits der großen Drehkreuze und Standorte gezeigt werden. In den mehr als 50 Jahren habe sich das Streckennetz beträchtlich ausgeweitet, sodass die Flugzeuge Airbus A380 inzwischen auch Namen internationaler Metropolen tragen, darunter Peking, Zürich oder Johannesburg.

Gera zu Lande, zu Wasser und in der Luft

„Nachdem Taufnamen jahrelang nur noch an einen Teil der Flotten-Neuzugänge vergeben worden waren, ließ Lufthansa diese alte Tradition mit Einführung der neuen Lackierung Anfang 2018 wieder voll aufleben“, erklärt Tippgeber Udo Lanz. Und das Unternehmen ergänzt auf Nachfrage: „Bei der Vergabe orientiert sich Lufthansa an der historischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bedeutung des betreffenden Ortes“, erklärt der Konzern: „Im Allgemeinen wird darauf geachtet, dass die Einwohnerzahl der relativen Größe des Flugzeugmusters entspricht.“

Einmal in den Kreis der Patenstädte aufgenommen, gehe der Name auf ein neues Flugzeug über, wenn die ursprünglich getaufte Maschine aus der Lufthansa-Flotte ausscheidet. Selbst wenn das, wie im Falle Geras, auch mal etwas länger dauern kann. Bald kann man Gera also bei einem Stadtbesuch zu Lande, zu Wasser – im Museumsschiff für Hochseefischerei "Gera" in Bremerhaven oder im gleichnamigen Fahrgastschiff auf dem Bleilochstausee – und eben auch wieder in der Luft erleben.