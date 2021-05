Gera: Sommerrunde mit Freizeitteams geplant

Spaß und Freude an der sportlichen Betätigung soll der Freizeitkick machen. Wie hier bei Norman, Marco, Steve und Dmitri (v.l.) in Rüdersdorf.

Gera. Der Kreisfußballausschuss Ostthüringen wartet auf Anmeldungen.

Der Kreisfußballausschuss (KFA) Ostthüringen plant eine Sommerrunde mit Freizeitteams auf Kleinfeld. Ob die Meisterschaft als Punkterunde oder in Turnierform gespielt wird, hängt von der Anzahl der Mannschaften ab, die sich anmelden. Jede Freizeittruppe, die ein Team in der Stärke 1:7 auf die Beine bringt und keinen aktiven Spieler im Aufgebot hat, kann sich anmelden. Und das bitte schnell beim Freizeitsportverantwortlichen Peter Krause unter Telefon 0177/331 67 56 oder 0365/516 173 00 sowie per Mail an info@kfa-ostthueringen.de.