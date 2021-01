Gera: Sozial- und Jugendamt ohne Publikumsverkehr

Anliegen an das Sozial- und Jugendamt Gera werden derzeit auf digitalem oder telefonischem Weg adressiert. (Archiv-Foto)

Das Dienstgebäude des Sozial- und des Jugendamtes in der Gagarinstraße 99/101 ist zunächst bis zum 31. Januar für den Publikumsverkehr geschlossen, teilt die Stadtverwaltung mit. Das Dezernat für Jugend und Soziales informiert, dass Anliegen selbstverständlich weiterhin bearbeitet werden, allerdings sollte dies auf elektronischem, telefonischem oder postalischem Weg erfolgen. Persönliche Vorsprachen seien nur in unaufschiebbaren Notfällen möglich – in diesem Fall wird um eine telefonische Terminvereinbarung gebeten.