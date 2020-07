Gera. Zur Mitgliederversammlung trafen sich die Fußballer des SV 1876 auf dem Trainingsplatz in Gera-Pforten.

Gera: Sportbeschlüsse von der roten Schlacke

Ein nicht alltägliches Umfeld hatten sich die Fußballer des SV 1876 Pforten für ihre außerordentliche Mitgliederversammlung am vergangenen Sonnabend wählen müssen.

In Ermangelung einer geeigneten Räumlichkeit, die in Corona-Zeiten den Hygienevorschriften entspricht, hatte der Vorstand auf den Schlacke-Trainingsplatz vor dem Vereinsheim die 60 erschienenen Mitglieder einladen müssen.

Die Zusammenkunft war nötig geworden, weil aufgrund von Beanstandungen des Finanzamtes die Gemeinnützigkeit gefährdet war. So mussten Satzungsänderungen herbeigeführt werden, die nur eine „außergewöhnliche Mitgliederversammlung“, wie die knapp einstündige Veranstaltung von SVP-Vorsitzenden Hartmut Bergmann mehrfach bezeichnet wurde, beschließen kann.

Außergewöhnlich war die außerordentliche Versammlung in mehrfacher Hinsicht. Zum Ersten fand sie wegen der Corona-Regularien nicht im Sportheim, sondern davor auf dem roten Schlackeplatz statt. Zum Zweiten war sie die wohl bisher kürzeste aller Pfortener Beratungen und zum Dritten fuhr auch ab und an mal eine Regionalbahn der Linie Gera-Süd – Ronneburg durch das Pfortener „Wohnzimmer“.

Zunächst hatten die Anwesenden und die 35 Gymnastikfrauen vorab über die Neuwahl des Vorstandes vor Jahresfrist abzustimmen. Dieser bekam das einstimmige Vertrauen aller Mitglieder für die nächsten fünf Jahre. Der alte und neue Vorsitzende Hartmut Bergmann informierte nach dem Inkrafttreten der neuen Satzung per 11. Juli 2020 über die weiteren Vorhaben im Verein und war froh, dass der Trainingsbetrieb gut angelaufen ist.

„Es macht wieder Spaß, Sport zu treiben“, sagte der Vereinschef. Auf die sportlichen Pläne für dieses Jahr gab der Sportliche Leiter, Mike Brümmer, einen Ausblick. Das Spieljahr wird am kommenden Wochenende mit einem vereinsinternen Blitzturnier offiziell beendet und am 27. Dezember soll das 8. Mitternachtsturnier in der Panndorfhalle stattfinden.

Zuvor hatten alle Sportler ihrem Ehren-Präsidenten Horst Ehlert zum 85. Geburtstag gratuliert.