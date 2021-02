Gera/Stadtroda: Nächste Weichen für Klärschlamm-Verband

Gera/Stadtroda. In Stadtroda findet die erste Sitzung des neuen Zweckverbands mit Sitz in Gera statt

Mit Vertretern der 17 Gründungsmitglieder findet am Donnerstag, 4. Februar, um 10 Uhr, im Stadtrodaer Schützenhaus die konstituierende Sitzung des neuen Zweckverbandes zur kommunalen Klärschlammverwertung Thüringen (KKT) statt. Darüber informiert Gerd Hauschild, Geschäftsleiter des Zweckverbandes Wasser/Abwasser Mittleres Elstertal (ZVME).

Der zum Jahresbeginn gegründete landesweite Verband mit Sitz in Gera hat zum Ziel, durch ein gemeinsames Vorgehen der Kostenexplosion bei der Beseitigung beziehungsweise Verwertung des Klärschlamms zu begegnen, der bei der Abwasserbehandlung anfällt.

Die 17 bislang zum Verband gehörenden Aufgabenträger aus ganz Thüringen realisieren die Abwasserentsorgung für rund 810.000 Einwohner sowie ortsansässige Betriebe und Einrichtungen, heißt es in einer Mitteilung des KKT.

Auswirkungen gesetzlicher Vorgaben so gering wie möglich halten

Dabei fallen nach eigenen Angaben rund 63.000 Tonnen entwässerter Klärschlamm an, etwa 35 Prozent des Gesamtaufkommens in Thüringen. Durch das gemeinsame Agieren bei der Klärschlammbeseitigung wolle man die gebührenseitigen Auswirkungen neuer gesetzlicher Vorgaben so gering wie möglich zu halten, eine langfristig kalkulierbare, wirtschaftliche und auch nachhaltige Strategie für die Aufgabe entwickeln und umzusetzen, heißt es. Die Errichtung einer eigenen Verwertungsanlage sei dabei eine der zu untersuchenden Handlungsoptionen, heißt es vom KKT

Zuvor stehen in der konstituierenden Sitzung aber andere Entscheidungen an. So sollen Verbandsvorsitz und zwei Stellvertreter gewählt werden, die Mitglieder für den Verbands- und Werkausschuss bestellt, eine Betriebssatzung und auch eine Haushaltssatzung 2021 beraten und beschlossen werden.

Vorschläge für den Verbandsvorsitz wird es in der Sitzung geben, erklärt ZVME-Geschäftsleiter Gerd Hauschild auf Nachfrage. Sicher habe man in Gesprächen im Vorfeld schon einmal die Bereitschaft erkundet. Ebenfalls soll in einem nichtöffentlichen Teil über die Stelle der künftigen Geschäftsleitung gesprochen werden, die zuletzt auch ausgeschrieben war. „Der Verband werde zukünftig eine Geschäftsstelle mit eigenem Personal aufbauen“, erklärt Hauschild. Die Verbandsversammlung des KKT sei so konzipiert, dass neben dem Verbandsvorsitzenden auch der Geschäftsleiter aktiv mitarbeitet.