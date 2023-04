Gera sucht noch immer Jugendschöffen

In Gera werden noch ehrenamtliche Richter für die Jugendschöffengerichte gesucht.

Gera. Frist für die Bewerbung ist verlängert. Das sind die Voraussetzungen für ehrenamtliche Richter:

Da für die im Herbst anstehende Wahl von Jugendschöffen noch immer nicht genügend Bewerberinnen und Bewerber gefunden wurden, ruft die Stadtverwaltung Gera nochmals interessierte Bürgerinnen und Bürger auf, sich für dieses wichtige Ehrenamt zu bewerben.

Damit für die Jahre 2024 bis 2028 die Jugendschöffen als ehrenamtliche Richter der Jugendschöffengerichte und Strafkammern gewählt werden können, ist von der Stadtverwaltung eine Vorschlagsliste beim Amtsgericht Gera einzureichen, die vorher vom Jugendhilfeausschuss beschlossen werden muss.

60 Kandidaten fehlen noch

Es werden noch 27 Kandidatinnen und 33 Kandidaten für die Aufnahme in die Vorschlagslisten der Jugendschöffen gesucht. Die entsprechende Person sollte zur Zeit der Aufstellung der Vorschlagsliste in der Stadt Gera wohnen. Dabei ist es nicht erforderlich, dass die Hauptwohnung in Gera ist. Das Amt der Jugendschöffen kann nur von deutschen Staatsbürgern im Alter zwischen 25 und 70 Jahren versehen werden.

Anträge zur Aufnahme in die Vorschlagsliste (Bewerbungsformular und dazugehörige Erklärung) für die Wahl als Jugendschöffe können bei der Stadtverwaltung Gera, Fach 72, Kornmarkt 12, 07545 Gera, Telefon (0365) 838 1356 oder E-Mail: Ehrenamtszentrale@gera.de angefordert oder an der Pforte des Rathauses, der Ehrenamtszentrale oder dem Stadtservice H 35 abgeholt werden.

Die Abgabefrist endet am 22. Mai 2023, 17 Uhr (Datum Eingangsstempel). Telefonische Auskünfte erhalten Interessierte unter (0365) 838 1356 oder 838-1072.