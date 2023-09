Gera: Swingende Rückkehr aus der Sommerpause

Gera. Das Metropolitan Jazz Orchestra steht am 10. September wieder auf der Geraer Theaterbühne

Das Metropolitan Jazz Orchestra aus Gera bereitet sich nach der Sommerpause aufs nächste swingende Konzert vor. Am 10. September, einem Sonntag, kehrt die Bigband um 18 Uhr wieder zurück auf die Konzertbühne des Theaters Gera.

Der musikalische Bogen des Konzertes mit dem Titel „Prime Time Swing“ ist weit gespannt: Von Count Basie über Gordon Goodwin bis hin zu Lady Gaga ist für jeden Geschmack etwas dabei. Neben bekannten Titeln wie „Fascinating Rhythm“ oder „Sweet Georgia Brown“, werden auch Arrangements vom Sammy Nestico und Dave Wolpe verzaubern, heißt es in der Ankündigung zum Konzert.

Dieses steht unter der Leitung von Christian K. Frank und den Gesangspart übernimmt Jule Roßberg.

Weitere Konzerte in diesem Jahr

Zum Vormerken für Freunde der Livemusik: Weitere Konzerte in diesem Jahr hat das Metropolitan Jazz Orchestra am 12. November, am 6. und 7. Dezember, jeweils im Geraer Theater sowie am 8. Dezember im Altenburger Theaterzelt geplant.

Infos und Karten für das Konzert „Prime Time Swing“ gibt es an den Theaterkassen unter Telefon 0365/8 27 91 05 (Gera) beziehungsweise 03447/58 51 60 (Altenburg) sowie über die Internetseite unter www.theater-altenburg-gera.de.