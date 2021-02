Gera: Transporter steckt mit Anhänger im Gleisbett fest

Kurz vor 18 Uhr fuhr am Dienstagabend ein Transporter-Fahrer die Gutenbergstraße in Gera entlang, als er aufgrund der glatten Fahrbahn ins Rutschen kam. Das Gespann rutschte plötzlich ins Gleisbett der Straßenbahn und steckte fest.

Unverzüglich kamen Polizeibeamte zum Unfallort. Laut Polizeiangaben wurde niemand verletzt. Auch am Fahrzeuggespann sowie den Straßenbahnschienen entstand kein Sachschaden. Allerdings war ein Abschleppdienst nötig, der den Transporter und den Anhänger aus dem Gleisbett befreite. Gegen 19.30 Uhr konnte die Straßenbahn dann wieder ihre gewohnte Strecke befahren.

Erst Nachtruhe gestört, dann Widerstand geleistet

Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Rudolf-Scheffel-Straße meldeten in der Nacht zum Mittwoch gegen 00:50 Uhr, dass einer der Mieter seit geraumer Zeit überlaute Musik abspiele und so die nächtliche Ruhe störe. Die hinzugerufenen Polizeibeamten suchten demnach die Wohnung des 32-jährigen Mieters auf. Dieser öffnete den Beamten mit einem Messer in der Hand und verhielt sich laut Polizeimitteilung äußerst aggressiv.

Der Aufforderung, das Messer fallen zu lassen, kam er nach. In der weiteren Folge leistete der er jedoch massiv Widerstand und beleidigte die Polizisten ununterbrochen. Letzten Endes wurde der mit über 2,1 Promille alkoholisierte Ruhestörer in Gewahrsam genommen. Es folgt nunmehr die Einleitung eines entsprechenden Ermittlungsverfahrens.

