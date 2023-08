Gera tritt wieder gemeinsam in die Pedale

Gera. Stadtradeln – jeder Kilometer zählt: Vom 27. August bis zum 16. September heißt es wieder: An die Pedale, fertig, los!

Die Klima-Bündnis-Aktion „Stadtradeln“ geht in die nunmehr fünfte Runde. Auch in diesem Jahr sind wieder alle interessierten Bürger dazu aufgerufen, gemeinsam für die Stadt Gera zu radeln. Ob privat oder beruflich, mit Fahrrad oder Pedelec – jeder Kilometer zählt.

Die offizielle Eröffnung findet am 27. August im Rahmen des Bauhaustages, 10 Uhr, auf dem Marktplatz statt. Direkt im Anschluss gibt es bei einer gemeinsamen Rundfahrt die Chance, gleich die ersten Kilometer zu sammeln. Ziel der Aktion ist es, möglichst viele Menschen zu motivieren, die alltäglichen Wege mit dem Fahrrad oder Pedelec zurückzulegen – für mehr Radförderung, mehr Klimaschutz und mehr Lebensqualität in den Kommunen.

Vier Mal die Erde umrundet

Im vergangenen Jahr wurden in Gera während der Aktion beeindruckende 157.220 Kilometer per Rad zurückgelegt. Das entspricht fast vier Umrundungen um die Erde. 838 Frauen und Männer in 73 Teams haben sich an der Aktion beteiligt und damit rund 24 Tonnen CO2 eingespart. Mitmachen kann jeder, der in Gera lebt, arbeitet, studiert oder einem Verein angehört. Dabei ist es unerheblich, ob man bereits regelmäßig mit dem Fahrrad fährt oder die Aktion bewusst nutzt, um diesen Mobilitätsweg auszuprobieren.

Radfahrbegeisterte und solche, die es noch werden wollen, können sich über die Stadtradeln-App oder unter www.stadtradeln.de/gera für die Aktion anmelden, ein Team gründen oder einem bereits bestehenden Team beitreten. Für Einzelkämpfer gibt es ein offenes Team.

Via App zu besserer Infrastruktur

Über die App können dabei nicht nur die geradelten Kilometer gespeichert werden, die erfassten Daten werden zudem auch dahingehend ausgewertet, wie die Radinfrastruktur der Stadt weiter verbessert werden kann. Wo sind viele Radelnde unterwegs? Wo läuft der Radverkehr flüssig? Wo gibt es Problemstellen oder Netzlücken? Wo werden Radwege gemieden und andere Routen bevorzugt? Je mehr Strecken getrackt werden, desto aussagekräftiger sind die Ergebnisse. Die Datenerfassung und Verarbeitung erfolgt dabei unter Einhaltung strenger datenschutzrechtlicher EU-Standards. Das bedeutet, die erfassten Daten werden zu 100 Prozent anonymisiert. Alternativ können die geradelten Kilometer auch über die Website eingetragen werden. Die fleißigsten Teams und Radelnden werden zur Abschlussveranstaltung am 18. Oktober im Comma bekannt gegeben.