Gera: Turniersieg zum Trainer-Geburtstag

Seit vielen Jahren organisiert Schulsportkoordinator Thomas Schmohl vom Staatlichen Schulamt Ostthüringen Wettbewerbe im Rahmen der Stadtjugendspiele des Schulsportkalenders. Sowohl in der Halle als auch im Freien war bei den Fußballern der 1. und 2. sowie der 3. und 4. Klassen stets eine gute Resonanz mit mindestens sechs Schulen zu verzeichnen.

Doch so etwas wie zuletzt dürfte der erfahrene Sportlehrer noch nicht erlebt haben. Wegen mangelnder Resonanz konnte der Schulwettkampf der 1. und 2. Klassen nicht durchgeführt werden. Auch bei den Dritt- und Viertklässlern war die Resonanz überschaubar. Traditionelle Teilnehmer und Sieger der vergangenen Jahre waren nicht dabei. Zumindest drei Teams machten den inoffiziellen Stadtmeister der Grundschulen im Fußball unter sich aus. In einer Doppelrunde spielte jede gegen jede Schule zwei Mal, die Busch-Grundschule verlor zwar ihre Partien jeweils mit drei Gegentoren, kämpfte aber bis zum Ende und erzielte gegen die Entdecker-Gemeinschaftsschule ein Tor. So machten die Grundschule Am Bieblacher Hang und die TÜV-Entdecker Gemeinschaftsschule den Sieg unter sich aus. Im ersten Aufeinandertreffen siegten die Bieblacher von Betreuer Winfried Mägdefessel 1:0. Da beide ihre Spiele gegen die Busch-Grundschule klar gewannen, entschied das letzte Aufeinandertreffen über den Sieg im Mini-Turnier.

Die Bieblacher hatten vor dem Endspiel das bessere Torverhältnis, ihnen reichte ein Unentschieden. Die Entdecker mussten gewinnen, um erstmals Stadtsieger zu werden. Doch das bessere Zusammenspiel und die besseren Einzelkönner hatten die Bieblacher, die nach dem verdienten 2:2 Stadtmeister wurden. So machten die Spieler ihrem Bieblacher Trainer ein schönes Geburtstagsgeschenk. Ein Dank für die Turnierunterstützung ging an den Lusaner SC und die Schiedsrichter Erhard Hartnack und Erhard Helfenstein.