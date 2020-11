Udo Pein hatte in diesem Jahr gleich zwei Anlässe, den 5. November zu feiern: seinen Geburtstag und die Ehrung mit der Kulturnadel. Der nun 67-jährige gebürtige Ronneburger bekam den Preis vom Freistaat Thüringen für seine ehrenamtliche Tätigkeit in der Kultur verliehen. Seit 2012 ist er Vorsitzender des Geraer Fördervereins Rechtspflege Kunst und Kultur.

Zahlreiche Projekte hat er seitdem realisiert. Aktuell umfasst die Vereinsliste 102 Projekte: 68 sind abgeschlossen, fünf laufen gerade und die restlichen sind in Arbeit oder werden geplant. Verschiedenste Bereiche und Themen stecken darin, beispielsweise das erfolgreiche Sommerkonzert auf dem Geraer Markt „Carillon trifft Streichorchester“, Filmpodien zum Thema „Mensch – du hast Rechte“, Vorträge zur Rechtsgeschichte, Wanderausstellungen an Schulen zum Jugendstrafrecht oder Lesungen mit dem Schwerpunkt Recht.

Rechtliche Aufklärung durch kulturelle Veranstaltungen

Das ursprüngliche Ziel des Vereins kommt immer wieder zum Tragen: die Arbeit der Justiz transparent zu machen. „Wir wollen der Bevölkerung zeigen, dass Justiz nicht etwas ist, vor dem man Angst haben muss, sondern dass es unsere Aufgabe ist, den Menschen rechtlich zu helfen“, erzählt Udo Pein. Schon zu Beginn seines Berufslebens habe ihn geärgert, dass manche Leute in seinem Umfeld nicht wirklich verstanden haben, was die Justiz tut. Stattdessen habe man ihn als „Kuckuckskleber“ – das meint umgangssprachlich und abfällig den Gerichtsvollzieher – bezeichnet, was so gar nicht stimmte. Als Bezirksrevisor war er im Landkreis verantwortlich für sämtliche Kosten, die im Zuge von Gerichtsverfahren entstehen. „Eine vielfältige und verantwortungsvolle Aufgabe“, wie er findet.

Heute funktioniert seine Art der rechtlichen Aufklärung über kulturelle Veranstaltungen. Obwohl er selbst gar nicht so recht weiß, woher die Verbindung von Kultur und Recht im Förderverein kommt. „Das ist eine gute Frage, die ich mir selbst manchmal stelle“, sagt er lachend. Seine Antwort ist schließlich eine pragmatische: „Wir wollten uns mit dem Verein breiter aufstellen, um mit verschiedensten Veranstaltungen aktiv zu werden“.

Aktiv werden ist ein Stichwort, das die Tätigkeiten von Udo Pein treffend beschreibt. „Ich bin ein quirliger Typ, kann nicht lange ruhig sitzen“, sagt er von sich selbst. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum er selbst im Ruhestand seit Sommer 2019 noch mit einer 20-Prozent-Stelle am Landgericht Gera arbeitet. „Es ist schön, gebraucht zu werden“, sagt er und verweist auf den Personalmangel in der Justiz. Hier könnte seiner Meinung nach die Politik mit ein wenig mehr finanziellen Mitteln viel bewirken: „Wäre ich Politiker, würde ich dafür kämpfen“.

Beim Gespräch mit Udo Pein ist klar zu hören, dass er für die Dinge, die er tut, brennt. Sowohl beruflich, als auch ehrenamtlich. Spricht er über die Projekte des Fördervereins, wird seine Stimme euphorischer, die Worte sprudeln förmlich. Und er lacht oft – seinen Optimismus lässt er sich nicht nehmen. Auch nicht durch die andauernde Pandemie, die seine kulturelle Arbeit erschwert. Gerade geht es mit den geplanten Projekten nicht so gut voran, langfristige Planungen sind schwierig. So musste beispielsweise eines seiner Herzensprojekte, die „Nacht des Rechts“ diesen Oktober ausfallen. „Wir wollen das im nächsten Jahr nachholen“, kommentiert Udo Pein zuversichtlich.

„Glückssegen“ für Gera

Im Dezember soll es eine Fortsetzung des Glockenspielkonzerts auf dem Geraer Marktplatz geben, zur Adventszeit mit Posaunenchor statt Streichorchester. Dass das Carillon im Rathausturm seit 2016 wieder erklingt, ist übrigens auch ein Verdienst des Fördervereins Rechtspflege Kunst und Kultur. Es war ein persönliches Anliegen von Udo Pein, das auch in der Laudatio zur Kulturnadel erwähnt wird: „Für die Stadt Gera war die Initiative, die von Herr Pein ausging, ein wahrer Glückssegen“. Die Jury begründet die Preisvergabe außerdem mit der Bandbreite und der großen Resonanz, auf die die öffentlichen Veranstaltungen des Fördervereins stoßen. Auch die Stadt Gera dankt Udo Pein zu diesem Anlass für sein ehrenamtliches Engagement.

„Ich freue mich unglaublich und fühle mich sehr geehrt“, sagt der Ronneburger und schiebt gleich hinterher: „ohne die vielen Vereinsmitglieder ist die Arbeit aber gar nicht möglich. Und auch nicht ohne die Unterstützung meiner Familie“. Mit der will der 67-Jährige künftig mehr Zeit verbringen und seine Arbeit etwas runterschrauben. Er freue sich darauf, gemeinsam mit seiner Frau Ursula die Rentenjahre zu verbringen. Coronabedingt waren sie auch an seinem Geburtstag zu zweit und haben auf Familienbesuch verzichtet. Auch eine feierliche Verleihung des Preises in Erfurt musste am 5. November ausfallen. Dafür landete die Kulturnadel samt Urkunde pünktlich zum Ehrentag im Postkasten.

Kulturnadel des Freistaates Thüringen:

- wird seit 2014 an Einzelpersonen verliehen

- ehrt herausragende ehrenamtliche Tätigkeiten im Kulturbereich

- ist mit 750 Euro dotiert

- soll Anerkennung ehrenamtlichen Engagements in Thüringen stärken

- 10 Kulturnadeln 2020 vergeben