Gera und Landkreis Greiz: Abfallgebühren sollen bis 2023 nicht steigen

Gute Nachrichten gab es auf der jüngsten Verbandsversammlung des Abfallwirtschaftszweckverbandes (AWV) Ostthüringen. Die Abfallgebühren sollen bis 2023 konstant bleiben. Das verkündete Dietmar Lübcke, Geschäftsleiter des AWV Gera. Die Erhöhung um zehn Prozent im Verbandsgebiet (Landkreis Greiz und Stadt Gera) zum 1. Januar dieses Jahres war die erste seit immerhin 14 Jahren. Steigende Kosten machten diesen Schritt notwendig.

Um das Versprechen bis mindestens zum Ende des aktuellen Kalkulationszeitraums trotz enormer Müllverbrennungskosten sowie der weiteren Nullzinsphase zu halten, wird und wurde mit Um- und Voraussicht agiert.

Auf der Grundlage eines Richtungsbeschlusses der Verbandsversammlung aus 2013 erfolgten Investitionen des Verbands in seine Deponien. Standorte für solche in Deutschland sind knapp und teuer. Deshalb wurde für jene des AWV mehr Volumen geschaffen und Nachsorgeinvestitionen zeitlich vorgezogen.

Anfang 2021 soll ein Teilabschnitt der neuen Deponie Untitz, die der AWV in Eigenregie betreibt, in Betrieb gehen. „Die Probebetriebsphase soll insbesondere Optimierungspotenziale für den Regelbetrieb offenlegen“, verdeutlichte Knut Fritzsche, als er die Verbandsräte über den Stand des Projektes informierte. Geplant ist eine Laufzeit von 20 Jahren, vorausgesetzt der Abfall steigt nicht exorbitant. „Die Deponieeinnahmen müssen dabei die Kosten für die Errichtung, den Betrieb, die Stilllegung, Abdichtung und Nachsorge der Deponie decken. Parallel zum Start der neuen Deponie Untitz-Westfeld wird die Rekultivierung der Untitz-Ostfeld-Deponie abgeschlossen. Im Verbandsgebiet gibt es noch zwei weitere Deponien, eine offene in Krölpa und eine bereits rekultivierte in Greiz-Gommla.

Neben Haushalts- und Wirtschaftsthemen des Verbandes standen auch vertragliche Angelegenheiten zum Betrieb der Recyclinghöfe und der Altpapierverwertung auf der Tagesordnung. Im Verbandsgebiet existieren sechs Recyclinghöfe. Damit ist der Bereich gut aufgestellt.