Gera und Umgebung: Freibad-Finale mit viel Sonnenschein

Münchenbernsdorf. Das Sommerwetter lockt am Wochenende noch einmal in die Freibäder der Region. In Münchenbernsdorf wird sogar ein Gottesdienst gefeiert.

Das Sommerwetter lockt am Wochenende noch einmal in die Freibäder. Im Naturbad Münchenbernsdorf – im Bild Matilda im Planschbecken – laden obendrein Pfarrerin Stefanie Schwalbe und acht neue Konfirmanden am Sonntag ab 10 Uhr zum Gottesdienst ein.

„Da gibt es die Hürde der Kirche nicht“, sagt die Pfarrerin, die auch schon in den Stadtpark oder auf den Markt der Kleinstadt einlud. Vor allem Familien würden diesen anderen Ort annehmen, weil es dort nicht stört, wenn Kinder lauter erzählen. Im Bad ist sogar ein Spielplatz in der Nähe.

Während im Naturbad Kaimberg, in Münchenbernsdorf und Weida noch bis 15. September gebadet werden darf, endet die Saison für die Bäder in Bad Köstritz und Ronneburg bereits am Sonntag.