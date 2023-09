Gera: Verwittertes Boot ist saniert und zeigt Flagge

Künstler Sven Schmidt hat sein Boot in der Grundschule am Bieblacher Hang saniert. Aus dem temporären wurde ein ständiges Objekt.

Gera. Temporäres Projekt von Sven Schmidt an der Grundschule Bieblacher Hang wird zum bleibenden Symbol.

Ende 2019 erarbeiteten Schüler der Grundschule am Bieblacher Hang die Idee für ein öffentliches Zeichen für ihre Schule. Ein Boot wurde als Zeichen gefunden.

Im ersten Lockdown der Pandemie entwarf und baute der Geraer Künstler Sven Schmidt im Frühjahr 2020 nach Zeichnungen und Modellen der Kinder das endgültige Boot. Nach dem Lockdown wurde unter strengen Sicherheitsmaßnahmen das Boot von den Kindern bemalt und aufgestellt. „ Ursprünglich war das als temporäres Projekt von einem Jahr geplant. Doch die Kinder liebten ihr Boot so sehr, dass es stehen blieb“, erzählt dazu Sven Schmidt. Zwei starke Stürme brachten das Boot zum Einsturz. Immer wieder wurde es aufgebaut. Beim zweiten Aufbau änderte Schmidt dann die Konstruktion, um hohen Windlasten Stand zu halten.

Die Kinder lieben ihr Boot

Im dritten Jahr war das Boot nun erheblich verwittert. „Es sah nicht mehr schön aus und es stellte sich die Frage: Baut man es nun endgültig ab? Zu diesem Zeitpunkt war das Boot aber schon fester Bestandteil der Identifikation mit der Schule. Auch wenn es nicht mehr frisch aussah, es wurde innig geliebt“, so der Erbauer. In Absprache mit der Schule und dem Förderverein der Schule entschloss er sich, das Boot komplett zu restaurieren. Er baute es ab, ersetzte Teile, lackierte neu.

Seit dieser Woche zeigt das Boot wieder im Hofgelände Flagge. Und dieser Aufwand habe sich gelohnt, weil es hier letztlich um das gehe, was Kinder großartig und schön finden und was sie auch als Idee entwickelten. So etwas könne man einfach nicht entsorgen, freut sich auch Sven Schmidt. Gefördert wurde das Projekt damals, 2022, mit dem „Kunstgeld“ und einer finanziellen Hilfe von der EGG Gera. Dieses Mal unterstützte der Förderverein der Schule.