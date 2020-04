"Sporelli & Tarantelli" heißen die beiden Clowns. In die Kostüme sind Erzieherinnen der Kindertagesstätte "Am Walde" in Gera-Dürrenebersdorf geschlüpft. Vor den Kinder, die in der Notbetreuung im Haus sind, spielen sie das Stück, das per Kamera zu denen übertragen wird, die zu Hause bleiben müssen.