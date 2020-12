Gera: Weihnachtspäckchen für Kinder in Nordmazedonien

Zum Verladen der Weihnachtspäckchen trafen sich Ahmad Baradi (von links), Marcel Hanich und Mario Cremerius von Reifen-Lorenz, die Lkw-Fahrer Borche Petreski und Vasko Angjelovski aus Nordmazedonien sowie Lagermeister Dieter Wedler und Helfer Helmut Reichl aus Gera am ehemaligen Toom-Baumarkt in Gera.

Vorige Woche trafen sich ganz unterschiedliche Menschen am ehemaligen Toom-Baumarkt in Gera-Bieblach zum Abschluss der Aktion „Kinder helfen Kindern“ des Vereins Adra Deutschland in unserer Gegend. Die Grundidee dieser Aktion ist einfach: Kinder packen mit ihren Eltern, Erziehern oder Lehrern Weihnachtspäckchen für Kinder in Osteuropa. Um die Logistik kümmere sich dann der Verein, der auch leere Päckchen zur Verfügung stellt. Wichtig seien die jeweiligen Kontakte vor Ort, informiert Pastor Andreas Erben von der Adventgemeinde.

In den vergangenen Wochen wurden 1381 Päckchen von etwa zwölf Regionalgruppen in das Geraer Sammellager gebracht, wo Lagermeister Dieter Wedler die Hilfsgüter entgegennahm und transportfertig machte. In unserer Region kamen 106 Weihnachtspäckchen zusammen. Gepackt wurden sie in zwei Geraer Schulen – dem Osterlandgymnasium und der Wilhelm-Busch-Grundschule in Lusan – und drei Kindergärten – „An der Wasserkunst“, „Sonnenkäfer“ und dem Kreativkindergarten – sowie von Privatpersonen. Geliefert wurden auch vierzehn Nähmaschinen, die ein Geraer Unternehmer in seiner Freizeit repariert und für das Hilfsprojekt gespendet hatte.

Zum Abschluss fuhr ein 40-Tonner Lkw das Sammellager in Gera an. Die beiden Fahrer Borche Petreski und Vasko Angjelovski aus Veles sind zwei Tage bis nach Nordmazedonien unterwegs, wo die Weihnachtspäckchen dann in den nächsten Wochen von Adra verteilt werden sollen.

Wie schon im vergangen Jahr stellte die Firma Reifen-Lorenz, die in Gera von Mario Cremerius geleitet wird, einen Gabelstapler zur Verfügung. Zwei Angestellte, Marcel Hanich und Ahmad Baradi – der den Gabelstapler fuhr – halfen bei der Verladung. Pastor Andreas Erben sei dankbar, dass selbst während der Covid-19-Pandemie die Aktion „Kinder helfen Kindern“ in unserer Gegend durchgeführt werden konnte. „Wenn alles klappt, halten viele mazedonische Kinder vor dem 24. Dezember ein Weihnachtspäckchen aus Deutschland glücklich in ihren Händen“, ist er zuversichtlich.