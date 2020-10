Gera: Weitere elf positive Corona-Tests – Inzidenzwert liegt nun knapp bei 32

Gera. In der Stadt Gera sind elf weitere Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Einen Fall gab es an der Berufsschule Wirtschaft/Verwaltung.

Wie aus den früh aktualisierten Zahlen am Dienstagmorgen auf dem städtischen Corona-Infoportal hervorgeht, gibt es nun 37 sogenannte aktive Fälle in der Stadt. Weder die Zahl der Genesenen noch der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat sich verändert. Allerdings nähert sich die Inzidenzzahl (positive Tests der letzten sieben Tage, auf 100.000 Personen hochgerechnet) dem ersten neuralgischen Wert von 35. Die Zahl liegt in Gera am Dienstagvormittag laut Stadt bei 31,86.