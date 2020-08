Gesundheitsartikel statt Süßigkeiten für Zuckertüten bietet Sandra Diezel in ihrer Apotheke an.

Am Samstag finden die Schuleinführungen der Erstklässler statt. Die Kinder bekommen dabei natürlich traditionsgemäß Zuckertüten überreicht. Wir wollten wissen, was in diesem Jahr in die bunten Tüten kommt und welche Motive beim Corona-Jahrgang besonders gefragt sind.