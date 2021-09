Gera: Wie der Einstieg in die Grundschule gelingt

Gera. Stadtverwaltung Gera und Schulamt Ostthüringen gestalten Fachtag mit 90 Gästen.

Was braucht es, damit Kinder gut in der Schule ankommen? Zum Schuljahresbeginn luden das Dezernat für Jugend und Soziales der Stadt Gera und das Staatliche Schulamt Ostthüringen zu einem pädagogischen Fachtag ein, der den Übergang von der Kindertageseinrichtung zur Grundschule in den Mittelpunkt stellte. Darüber informiert die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Über 90 Gäste, darunter pädagogisches Personal aus der Stadtverwaltung Gera, von Kitas, Grundschulen und Fachkräfte von Vereinen und Verbänden sowie Vertreter und Vertreterinnen des Schulamts Ostthüringen, tauschten sich darüber aus, wie dieser Übertritt optimal verlaufen kann.

Herausforderung für Jung und Alt

In Referaten und Workshops habe die gemeinsame Verantwortung der Kindertageseinrichtungen und Grundschulen beim Wechsel der Kinder von einer in die andere Institution im Fokus gestanden. Diese Verantwortung sei auch im Thüringer Schulgesetz festgehalten. „Der Übergang bedeutet sowohl für die Kinder als auch deren Eltern eine Herausforderung“, stellte Geras Jugendamtsleiterin Birgit Klemm dar. In allen Workshops sei die „fachübergreifende Gestaltung des Übergangs“ betont worden.

Um Eltern und Schulanfänger einzubeziehen, seien gemeinsame Elternabende mit Kindergarten und Schule, Schnupperbesuche in der Schule oder auch Besuche von Grundschülern im Kindergarten zum Vorlesenachmittag sowie gemeinsame Elternbriefe gute Beispiele, so Klemm.