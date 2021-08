Gera: Wie natürliche Gläser entstehen

Gera. „Obsidiane, Blitzröhren und Tektite – Entstehung natürlicher Gläser“, heißt am 20. August im Museum für Naturkunde in Gera.

Am Freitag, 20. August, laden die Geraer Mineralien- und Fossilienfreunde ab 18 Uhr zu einem öffentlichen Bildvortrag in das Museum für Naturkunde Gera ein. Ludwig Senf referiert zum Thema „Obsidiane, Blitzröhren und Tektite – Entstehung natürlicher Gläser“. Glas ist ein faszinierender Werkstoff. Sein Einsatz als Baustoff, für Hightech-Anwendungen und Kunstwerke ist allgemein bekannt.

Weniger bekannt ist, dass Glas auch in der Natur vorkommt und seit Langem vom Menschen genutzt wird. Obsidian war in der Steinzeit ein begehrtes Jagdwaffenmaterial, er ist härter und scharfkantiger als Feuerstein. Natürliche Gläser können entstehen, wenn Gesteine durch große Hitze aufschmelzen und rasch wieder erstarren, zum Beispiel bei Vulkanausbrüchen, Meteoriteneinschlägen auf der Erde oder Blitzeinschlägen in Quarzsand. Solche Vorgänge zur Entstehung natürlicher Gläser, deren Eigenschaften, Vielfalt und Vorkommen werden im reich bebilderten Vortrag umfangreich beleuchtet. Es gilt Maskenpflicht.