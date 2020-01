Gera wieder Schlusslicht bei der Arbeitslosenquote

Für sich allein genommen startet die kreisfreie Stadt Gera wieder mit der roten Laterne bei der Arbeitslosenquote ins neue Jahr. 7,9 Prozent waren Ende Dezember landesweit der höchste Wert, wie aus den Zahlen der Agentur für Arbeit Altenburg-Gera hervorgeht. Im sogenannten Geschäftsstellenbezirk Gera, der neben Gera den nördlichen Landkreis Greiz mit umfasst, lag die Arbeitslosenquote etwas niedriger, bei 6,6 Prozent. Im Altenburger Land lag die Quote Ende 2019 bei 6,5 Prozent, im Geschäftsstellenbezirk Greiz bei glatt fünf Prozent. Bei 5,4 Prozent lag die Quote im Bereich Pößneck, bei nur 3,9 Prozent in der Schleizer Geschäftsstelle.

Agenturchef Stefan Scholz nutzte die Präsentation der aktuellen Arbeitsmarktzahlen auch für einen Rückblick auf 2019 und für Prognosen für 2020. Zwar seien die Arbeitslosenzahlen „völlig normal“ von November auf Dezember wieder leicht gestiegen, um 245 im gesamten Agenturbereich auf nunmehr 10.612 Menschen ohne Arbeit. Dafür seien saisonale Gründe etwa in den Grünen Berufen, das Ende befristeter Stellen zum Jahresende oder nach dem Weihnachtsgeschäft (Beispiel Handel), aber auch auslaufende Maßnahmen in der Grundsicherung ursächlich, sagt Scholz.

Fast zehn Prozent weniger Arbeitslose als vor einem Jahr

Stefan Scholz, Chef der Agentur für Arbeit Altenburg-Gera Foto: Peter Michaelis

Der seit mehreren Jahren anhaltende Trend zeigt aber weiterhin agenturweit nach unten. Im Dezember 2013 waren über 18.600 Menschen im Bereich der Arbeitsagentur ohne Job, Ende 2018 waren es 11.717. Ein Jahr später sind es noch einmal über 1100 Personen beziehungsweise 9,4 Prozent weniger. Auch wenn die Zahlen in den kommenden Wochen saisonbedingt, aber auch aus wirtschaftlichen Gründen nochmals etwas steigen werden, wie Scholz annimmt, so sei die Dezember-Arbeitslosenquote insgesamt so niedrig wie noch nie seit Beginn der 1990er-Jahre.

„Tatsächlich ist der Rückgang vor allem einer im Bereich der Jobcenter, also bei länger arbeitslosen Menschen“, sagt der Agenturchef. Zum einen, weil sich der Arbeitsmarkt unter dem Eindruck des Fachkräftemangels bewegt habe, zum anderen, weil die Werkzeuge der Agentur, wie längere Lohnkostenzuschüsse greifen würden, ist Scholz sicher. So sei im zurückliegenden Jahr die Zahl der Langzeitarbeitslosen im gesamten Agenturbereich von über 4700 auf unter 4000 gesunken. Wobei auch eine Rolle spiele, dass Arbeitslose in Rente gehen, sagt Scholz.

Zahl der Beschäftigten bleibt konstant bei knapp 125.000

Dass auch die Zahl der regulär Beschäftigten im Bereich der Arbeitsagentur Altenburg Gera stabil bei knapp 125.000 Menschen verharrt, bedeute aber nicht, dass es nichts zu tun gebe für die etwa 150 Beschäftigten der Agentur, sagt ihr Leiter. 64.000 „Kundenbewegungen“ seien 2019 bearbeitet worden, also Menschen die sich arbeitslos meldeten beziehungsweise ihre Arbeitslosigkeit beendeten.

1280 Beschäftigte in 40 Unternehmen derzeit in Kurzarbeit

Gesamtwirtschaftliche Eintrübungen ließen sich unter anderem am Thema Kurzarbeit ablesen. Etwa 40 Unternehmen im Agenturbereich, insbesondere in der Metallbe- und -verarbeitung hätten Ende des abgelaufenen Jahres 1280 Kurzarbeiter beschäftigt, sagt Stefan Scholz. Ein Indiz für Engpässe in der Auftragslage und Entwicklungen in der Weltwirtschaft, meint er, aber auch „ein Zeichen dafür, dass die Betriebe ihre Leute halten wollen.“ Stichwort: Fachkräftemangel.

Der bleibt wohl auch 2020 ein bestimmendes Thema, gerade mit Blick auf den Ausbildungsmarkt, der weiter vor allem für die Ausbildungssuchenden komfortabel bleibe. Ansonsten erwarte man eine Arbeitslosenzahl, die auf dem derzeitigen Niveau verharrt. Auch sei ein nennenswertes Beschäftigungswachstum, zum Beispiel durch eine Großansiedlung im Agenturbereich, derzeit noch nicht absehbar, sagt Scholz.

Prognose: Rückgang bei Zeitarbeit, Wachstum im Gesundheits- und Sozialwesen

Herausforderungen für die Agentur bliebe der Abbau der Arbeitslosigkeit von Älteren, Schwerbehinderten und Langzeitarbeitslosen, ebenso wie die Qualifizierung von Fachkräften zur Beendigung oder Vermeidung von Arbeitslosigkeit. Beschäftigen werde die Agentur aber auch das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz und die sogenannte lebensbegleitende Berufsberatung, die Beschäftigte an sich wandelnden Arbeitsplätzen unterstützen soll.

Als Wachstumsbranchen in diesem Jahr sieht die Agentur in ihrer Prognose das Gesundheits- und Sozialwesen, aber auch den Bereich Logistik. Hier erwartet man prozentual den höchsten Anstieg an Beschäftigten. Rückgänge bei den Gesamt-Beschäftigtenzahlen werden im Einzelhandel, vor allem aber in der Zeitarbeit erwartet. Auch hier unter dem Eindruck des Fachkräftemangels spricht Stefan Scholz vom „Klebeeffekt“, dass also Zeitarbeiter bei Unternehmen, bei denen sie eingesetzt werden, „kleben“ bleiben und übernommen werden.