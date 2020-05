Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gera: Zeit der Sportstätten-Schließung nutzen

Es ist sehr ruhig geworden im Areal der traditionellen Geraer Wettkampfstätte „Radrennbahn“. Verschlossen die Eingänge und Türen, einzig der Hausmeister, der mit anfallenden Pflegearbeiten beschäftigt ist.

Nach der Absage der 18. Ostthüringen Tour sah sich der SSV Gera 1990 e.V. infolge der anhaltenden Corona-Pandemie veranlasst, auch den Start für die diesjährige Bahnradsportserie „TAG Wohnen“ Nachwuchs-BahnCup abzusagen. Er war für den 2. Mai im Wettkampfkalender des SSV Gera 1990 angesetzt.

Auch wenn derzeit ungewiss ist, wann die Sportstätte „Radrennbahn“ wieder für den Trainings- und Wettkampfbetrieb freigegeben wird, hatten sich kürzlich Vertreter des Radsportvereins und von der „Elstertal“ Infraprojekt GmbH, unter Einhaltung der vorgegebenen Schutzmaßnahmen, im Sportobjekt in der Haeckelstraße getroffen, um das Areal der 250-Meter-Betonbahn in Augenschein zu nehmen. Alljährlich findet diese Inspektion statt, um mögliche Schäden des Belags sowie der Holzbande zu erfassen und die sich entsprechend daraus ergebenden Reparaturen in Auftrag zu geben.

Ziel der Kontrolle ist es, die Sportstätte in den kommenden Wochen instandzusetzen, um sicher zu stellen, dass nach Freigabe der Bahn, der Trainings- und Wettkampfbetrieb rasch wiederaufgenommen werden kann. Wie sich zeigte, gibt es derzeit keine größeren Schäden im Belag. Dennoch bedarf einer umfassenden Erneuerung bei der Holzbande der Bahn. Auch wenn infolge der milden Winter in den Vorjahren und diesmal fast keine Winter, ändert es nichts daran, dass die für Gera traditionelle Wettkampfstätte Radrennbahn einer grundlegenden Sanierung bedarf.