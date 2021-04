Gera: Zukunftswerkstatt für Westvororte muss warten

Der neue Kreuzungsbereich am Supermarkt in Windischenbernsdorf entstand 2017. Viele hätten sich hier auch einen Kreisverkehr vorstellen können.

Gera. Umfrage zur Dorfentwicklung der Geraer Westvororte noch bis Ende April verlängert.

Die Einwohnerinnen und Einwohner im Geraer Ortsteil Westvororte können noch bis Ende April an der Umfrage zum Thema Dorferneuerung teilnehmen und ihre Ideen für das neue Entwicklungskonzept einbringen.

Vor zwei Wochen wurden die Fragebögen und Informationsflyer dazu verteilt. Laut Ortsteilbürgermeister Erik Buchholz sind bereits erste Rückmeldungen eingegangen, die zahlreiche interessante Anregungen enthalten: „Im Namen des Entwicklungsteams bedanke ich mich bei allen Interessierten, die unseren Ortsteil mitgestalten und voranbringen wollen und freue mich über weitere Vorschläge“, so Erik Buchholz. Zusätzliche geplante Veranstaltungen zum Thema werden aufgrund der aktuellen Pandemie-Lage auf unbestimmte Zeit verschoben.

Dies betrifft auch die für den 24. April 2021 angesetzte Zukunftswerkstatt. Sobald es die Umstände wieder zulassen, wird ein neuer Termin bekannt gegeben. Die ausgefüllten Fragebögen können in den Briefkasten am Sportplatz Scheubengrobsdorf eingeworfen oder per Mail an den Ortsteilbürgermeister gesandt werden: erik.buchholz@web.de. Bei Fragen zum Vorhaben und zur Umfrage können sich Interessierte ebenfalls per Mail an den Ortsteilbürgermeister wenden.

Informationen zum Dorfentwicklungskonzept unter folgendem Link abrufbar: www.westvororte.de/westvororte