Ivonne Roth ist mit ihrer Familie, hier mit Tochter Annelie, zurück nach Gera gekehrt. Anfang der 2000er-Jahre hatte sie mit ihrem Mann die Stadt in Richtung Bayern verlassen.

Gera. Familie Roth ist aus Bayern nach Gera heimgekehrt. Hier ist es ein Katzensprung zu den Eltern in Leumnitz und Trebnitz.

Gera: Zurück in der Stadt mit dem langsamen Herzschlag

Vor acht Wochen rollte der Umzugswagen von Herzogenaurach nach Gera. So richtig angekommen fühlt sich Familie Roth noch nicht. Wenn er von zu Hause spricht, meint Falk Roth noch die Adresse in Bayern. Doch das Paar spürt, dass der Schritt zurück in die Heimat richtig war.