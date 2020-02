Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gerade erst sanierte Autobahn bei Gera schon wieder kaputt

Die gerade erst für zwölf Millionen Euro sanierte Autobahn A4 zwischen den Anschlussstellen Gera-Leumnitz und Ronneburg muss erneut in die Kur. Bereits zwei Monate nach der Inbetriebnahme der neuen Fahrspur in Richtung Dresden zeigen sich erhebliche Mängel in der Fahrbahn – deshalb ist inzwischen Tempo 60 angeordnet.

„Die Betonfahrbahn der Richtungsfahrbahn Dresden weist aus Sicht des Auftraggebers weiterhin Mängel auf, die vom Auftrag­nehmer beseitigt werden müssen“, sagt David Kehrberg vom Thüringer Infrastrukturministerium. Zu Spekulationen, wonach die Parameter des eingebauten Betons nicht gestimmt haben, wollte er sich nicht äußern. Er könne derzeit noch nichts zu den Gründen der schnell aufgetretenen Fahrbahnschäden sagen, da das Bauunternehmen noch keinen Sanierungsplan vorgelegt habe. Eine schnelle Beseitigung der Schäden ist sowieso nicht in Sicht, weil zunächst die Fahrbahn in Richtung Frankfurt am Main neugebaut werden muss. Die Beseitigung der neuen Mängel könne frühestens nach dem Rückbau der derzeitigen Verkehrsführung erfolgen: Aktuell rollt der Verkehr mit jeweils zwei Spuren auf der beschädigten Richtungsfahrbahn Dresden. Noch noch Tempo 60 erlaubt „Aus Gründen der Verkehrs­sicherheit wurde vorsorglich die aktuelle Geschwindigkeitsbegrenzung mit dem Zusatzzeichen Fahrbahnschäden aufgestellt“, sagt Kehrberg. Statt mit Tempo 80 darf der Verkehr nur noch mit maximal 60 Kilometern pro Stunde durch die Baustelle rollen. Die Autobahnpolizei hat angekündigt, in diesem Bereich verstärkt die Geschwindigkeit zu kontrollieren, „um die Verkehrssicherheit in diesem Gefahrenbereich weiter zu erhöhen und Verkehrs­störungen vorzubeugen“. Erste Blitzer-Einsätze gab es bereits in dieser Woche. Betonkrebs führt zur Generalsanierung Die Generalsanierung des Autobahnabschnittes hatte im März 2019 begonnen. Die Autobahn muss im Abschnitt von Gera-Leumnitz bis Ronneburg vorzeitig wegen der Alkali-Kieselsäure-Reaktion, im Volksmund Betonkrebs genannt, in die Kur. Jene Reaktion tritt auf, wenn der Beton Kies mit zu vielen löslichen Kieselsäuren enthält, und führt zu erheblichen Fahrbahn­schäden. Bei der Sanierung wird die Fahrbahn bis in eine Tiefe von gut 30 Zentimetern aufgebrochen und ausgebaut. Aufs Entfernen einer Schotterschicht folgt der Einbau einer neuen Asphalttragschicht, auf welche wiederum die Betondecke aufgebracht wird.