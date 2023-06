Geraer Ansichten und Veduten von Andreas Erben

Gera. Neue Ausstellung in der Geraer Bibliothek am Puschkinplatz

Die Stadt- und Regionalbibliothek Gera zeigt seit Montag in ihrer Galerie Arbeiten von Andreas Erben. Der in Gera lebende und bis vor kurzem als Pastor der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten arbeitende ist in der Stadt nicht unbekannt. Dass er zeichnet wissen vielleicht nur wenige.

Nun sind in der Bibliothek am Puschkinplatz erstmals in einer Ausstellung gesammelte Geraer Ansichten von ihm zu sehen. „Nebenbei“ ist das Motto der Schau und so leichtfüßig kommen auch die kleinen und größeren wirklichkeitsgetreuen Darstellungen daher.

Die Motive, welche Andreas Erben wählt, sind selten die, die man von Postkarten kennt. Es sind eher verborgene Ecken und Winkel, ungewohnte Durchsichten und Perspektiven, mit feinen Strichen auf das Papier gebracht. Manchmal nur skizzenhaft angedeutet, im Vorübergehen entdeckt und eingefangen, entwickeln die Arbeiten einen eigenen Charme.

Andreas Erben interessierte sich schon früh für Kunst, angeregt durch seinen Vater Erhard Erben. Als Heranwachsender fand er offene Gesprächspartner in den Sondershäuser Malern Günther Jahn und Helmut Frenzel. Angesichts einer empfunden gesellschaftlichen Perspektivlosigkeit in der späten DDR schlug er den Berufsweg eines Pastors ein. Nach einem längeren Studienaufenthalt in den USA kam er 1997 zurück in seine Heimat.

Die Ausstellung „Nebenbei – Geraer Ansichten und Veduten“ zeigt nur einen Ausschnitt seiner Werke. Zu sehen ist die Schau noch bis zum 12. August 2023 immer zu den Öffnungszeiten der Bibliothek. Der Eintritt ist frei.

Mehr Informationen zur Bibliothek: www.biblio.gera.de