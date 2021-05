Geraer Büchereien empfangen wieder Besucher

Gera. Geraer Bibliotheken empfangen seit 25. Mai wieder Besucher Vorerst ist nur eine eingeschränkte Nutzung der Leser möglich.

Die Stadt- und Regionalbibliothek Gera empfängt seit Dienstag, 25. Mai, wieder zu den bekannten Öffnungszeiten ihr Publikum. Die Öffnung betrifft beide Standorte, nämlich die Bibliothek am Puschkinplatz und die Stadtteilbibliothek Lusan in der Werner-Petzold-Straße 10. Vorerst ist allerdings nur eine eingeschränkte Nutzung durch die Leser möglich: Die Zahl der Besucher wird begrenzt. Deshalb sollte die Aufenthaltsdauer 30 Minuten nicht überschreiten. Abstandsregeln sind einzuhalten. So wie in allen öffentlichen Gebäuden besteht auch in den Bibliotheken die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung. Neben der Ausleihe und Rückgabe von Medien stehen den Benutzern in begrenztem Umfang auch Internet- PC’s sowie Arbeits- und Leseplätze zur Verfügung. Um Warteschlangen und unnötige Kontakte zu vermeiden, können Medien auch bequem online bestellt, reserviert oder verlängert werden.

Der während der Schließzeit eingeführte telefonische Bestellservice hat sich bewährt und wird deshalb fortgesetzt. Die vor der Bibliothek befindliche Rückgabebox bleibt weiterhin ganztägig nutzbar. Auch wenn die Aufenthaltsqualität vorübergehend noch eingeschränkt ist, so freuen sich die Mitarbeiter, die Bibliotheksnutzer wieder begrüßen zu dürfen und ihnen die zahlreichen, neu angeschafften Medien zu präsentieren.

Alle Informationen sind auch im Internet zu erhalten unter: www.biblio.gera.de