Geraer Dix-Haus war das Geschenk zum 100. Geburtstag

Otto Dix ist zweifellos einer der bedeutendsten deutschen Maler des 20. Jahrhunderts. Er wurde am 2. Dezember 1891 in Untermhaus als Sohn eines Eisenformers und einer Näherin geboren. Anlässlich seines 100. Geburtstages widmete ihm die Stadt Gera ein eigenes Museum: das Otto-Dix-Haus, das im Dezember 1991 eröffnet wurde.

Der Museumskomplex besteht aus zwei Teilen: in dem historischen Geburtshaus des Malers, das mit Mobiliar aus der Jahrhundertwende ausgestattet wurde, kann sich der Besucher in das Ambiente eines einfachen Arbeiterhaushalts um 1900 hineinversetzen. Vor allem das Wohnzimmer ist sehenswert, denn die Ausstellungsmacher haben das grünsamtene Sofa, auf dem Otto Dix seine Eltern 1921 und 1924 porträtierte, nachgebaut und den Raum mit Stickrahmen, Kachelofen, Gaslampe et cetera einfühlsam ausgestattet. Anhand von Fotos und Repliken – täuschend echt nachgemachten Dokumenten –, die in die Räume integriert sind, kommt man dem Menschen Otto Dix nahe.

Im benachbarten Neubau sind Werke von Otto Dix zu bewundern. Die Spanne der ausgestellten Arbeiten reicht von seinem Jugend- und Frühwerk bis zu altmeisterlichen Gemälden der 1930er-Jahre. Besonders bemerkenswert sind die Gemälde, die Otto als Teenager unter Anleitung seines Zeichenlehrers Ernst Schunk schuf. Sie zeigen vor allem die nähere Umgebung, so auch einen Blick auf die unmittelbar neben dem Elternhaus gelegene Marienkirche. Ein weiteres Highlight ist das Selbstporträt „Der Raucher“, in dem sich der Kunstgewerbeschüler Dix in wilden Pinselschlägen als aufmüpfigen jungen Mann darstellt. Der absolute Besucherliebling ist jedoch das 1939 geschaffene Gemälde Christophorus IV, das den Heiligen zeigt, der den Christusknaben auf der Schulter trägt. Dix malte es in einem aufwendigen Malprozess, der sogenannten Lasurtechnik, bei der viele dünne Malschichten übereinandergelegt werden. Im Erdgeschoss gibt es zudem einen Raum, in dem wechselnde Sonderausstellungen mit Bezug zu Otto Dix gezeigt werden.

Die Autorin Claudia Schönjahn ist promovierte Wissenschaftliche Mitarbeiterin der Kunstsammlung Gera.