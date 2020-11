Geraer Ehrenamtszentrale derzeit ohne eigene Leitung

Sybille Thomae ist nicht mehr Leiterin der Geraer Ehrenamtszentrale. Die Geraer Stadtverwaltung bestätigte Informationen unserer Zeitung, wonach die Geraerin zum Monatsende diese Funktion aufgegeben hat. Sie habe auf eigenen Wunsch die Stadtverwaltung Gera zum 31. Oktober 2020 verlassen, um sich beruflich neu zu orientieren.

Sybille Thomae, bis Ende Oktober Leiterin der Ehrenamtszentrale in Gera Foto: Peter Michaelis

Auf Nachfrage bestätigte Sybille Thomae, dass sie nun wieder in ihrem erlernten Beruf als Lehrerin arbeite. Immerhin mangele es an vielen Stellen an Lehrpersonal, meint sie. Mehr wird zu den Gründen des Wechsels nicht mitgeteilt.

Erst im Juli 2019 trat die Lehrerin für Geschichte und Sozialkunde die Leitung der Ehrenamtszentrale an, die mit ihren Räumen am Kornmarkt 7 Anlaufpunkt für Vereine, Verbände und Initiativen, für die Vermittlung und Vernetzung von Ehrenamtlich, für die vielen Geraer Selbsthilfegruppen und für Interessierten im Umwelt- und im Seniorenbereich fungiert.

Wie auf Nachfrage aus der Stadt zu erfahren war, ist die Leitungsstelle aktuell vakant. „Die Aufgabenerledigung wird derzeit, wenn auch aufgrund der Pandemie unter erschwerten Bedingungen, sichergestellt,“ heißt es. Verantwortlich für die Abteilung Sport und Ehrenamt, zu der die Ehrenamtszentrale gehört, sei unverändert Abteilungsleiter René Soboll. „Die zukünftige personelle und funktionelle Ausstattung in der Abteilung Sport und Ehrenamt wird derzeit überprüft und dann bei Bedarf gegebenenfalls angepasst“, heißt es abschließend.