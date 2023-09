Geraer erhält höchste Auszeichnung für Kirchenmusik

Gera. Aus Anlass eines Jubiläums zwei Ehrungen in der Kirche St. Elisabeth an Kirchenmusikdirektor Michael Formella überreicht.

Eine besondere Würdigung erhielt der Geraer Kirchenmusikdirektor Michael Formella. 40 Jahre steht er im Dienst der musica sacra, die lateinische Bezeichnung für heilige Musik oder Kirchenmusik.

Der Musiker in der Pfarrei St. Elisabeth Gera feierte am Freitag mit einer Vesper in der Kirche St. Elisabeth Gera sein Dienstjubiläum. Dazu stimmten Chormitglieder der unterschiedlichen Kirchenchöre aus Gera, Eisenberg und Zeitz in einen Dankgesang ein. Die Gemeinde psalmodierte, die Orgel brauste und Flötenkinder aus drei Generationen brachten ein Ständchen, heißt es in einer Mitteilung der Pfarrei. In Dankworten sei das überaus vielfältige und von Herzen kommende musikalische Wirken von Michael Formella gewürdigt worden.

Johann-Leisentritt-Medaille in Silber

Dass dies weit über die Region hinaus geht, brachte der Diözesanpräses des Cäcilienverbandes Diakon Matthias Tauchert in seiner Ansprache zum Ausdruck. Er überreichte die höchste Auszeichnung für Kirchenmusik im Bistum Dresden-Meissen, die Johann-Leisentritt-Medaille in Silber. Regionalkantor Andrè Klatte aus Zwickau gab die Ehrennadel des Deutschen Cäcilienverbandes im Namen der Kirchenmusik im Bistum hinzu.

Der so doppelt geehrte Kirchenmusiker sei bei seiner bescheidenen Art geblieben und dankte allen, die ihn auf diesem Weg begleitet haben. Damit das Lob Gottes auch weiterhin die Herzen der Menschen erreicht und dieser Verkündigungsdienst auf diesem Niveau erhalten bleiben kann, erbat die Gemeinde Gottes Segen und das Wohlwollen der Verantwortlichen. Die Feier habe gezeigt, dass sich 40 jähriges Wirken um Menschen jeden Alters und Begabung für die musica sacra zu gewinnen lohne.