Geraer erwartet junge und erfahrene Läufer: Bald Meldeschluss für Höhlerfestlauf

Gera. Bislang haben sich mehr Teilnehmer für den Lauf anlässlich des größten Stadtfestes in Gera angemeldet. Auf die Strecken geht es am 7. Oktober.

Vier Tage vor dem Meldeschluss auf der Internetseite des 8. Höhlerfestlaufes haben sich mehr Teilnehmer angemeldet als im Vorjahr. Darüber informiert Dieter Müller am Sonntag. Nachmeldungen sind noch am 7. Oktober, eine halbe Stunde vor dem jeweiligen Streckenstart, im Foyer der Panndorfhalle möglich.

Den Höhlerfest-Cross über 33 km, die Läufe über 12 km, 5 km, 2,5 km können Teilnehmer unter https://www.komoot.de/user/hoehlerfestlaufjederzeit im Smartphone aufrufen. Das Programm führt mit Sprachausgabe über die Strecke, bei der 33 km-Strecke sind über 600 m Höhenunterschied zu bewältigen. Der Lautsprecher im Smartphone oder die Kopfhörer geben präzise die Streckenführung an. Die Strecken sind gut markiert, somit finden die Läufer auch ohne elektronische Hilfe zum Ziel.

Die Läufe starten wie folgt: 33 km Höhlerfest-Cross umd 9 Uhr; 12 km um 11 Uhr; 5 km um 11.05 Uhr; 2,5 km um 11.05 Uhr; 0,8 km um 11.05 Uhr; 8 km Walking um 11.10 Uhr. Die Siegerehrung beginnt ab 12.30 Uhr.

Höhlis Eltern-Kind-Lauf wird 10 Uhr vom „Höhli“, dem Maskottchen des Geraer Höhlerfestes, gestartet. Für den Lauf der Vorschulkinder ist keine Anmeldung erforderlich. Nach einer gemeinsamen Aufwärmgymnastik vor der Panndorfhalle, geht es über den von der Geraer Sportjugend aufgebauten Hindernisparcours zum Turnsportzentrum und wieder zurück in die „Höhle“ am Start und Ziel. Eine Hüpfburg und ein 2. Hindernisparcours werden auch in der Panndorfhalle aufgebaut. Jeder Teilnehmer erhält eine Teilnahmeurkunde, eine Medaille und ein Basecap.

Zu den Imagefilmen, mit dem Höhlerfest-Song von Andrew York, geht’s über die Links: https://we.tl/t-xEHc0ctID1 und https://youtu.be/3CpJdsuaLVs