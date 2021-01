Geraer Fahrschule startet virtuellen Theorieunterricht

Nein, er hätte nicht viele Tausend Euro in sein „Fischer-Dorf“ investiert, wenn er nicht tief im Herzen den Präsenzunterricht bevorzugen würde. „Als Menschen wollen und müssen wir uns mit anderen treffen“, sagt der Geraer Unternehmer Mike Fischer. Doch weil es die Zeiten nun einmal verlangen, nimmt er mit seiner Fahrschule Fischer Academy nun auch das Thema Online-Unterricht in Angriff: Am Montag startet der erste Kurs mit 23 Teilnehmern. Das klingt nach über einem Dreivierteljahr Corona nicht mehr außergewöhnlich, ist es aber offenbar doch noch.

Erst 10 von 400 Fahrschulen in Thüringen wollen Online-Unterricht möglich machen

Denn, das bestätigt das Thüringer Landesverwaltungsamt auf unsere Nachfrage, es gebe gerade einmal vier Fahrschulen im Freistaat, die kurz vor Weihnachten die Ausnahmegenehmigung zum Online-Theorieunterricht erhalten haben. Sechs weitere hätten sie im noch jungen Jahr 2021 beantragt, so ein Sprecher der Behörde, der einordnend ergänzt, dass es in Thüringen rund 400 Fahrschulen gebe. Wie Mike Fischer erklärt, habe das Land kurz vor Weihnachten über die Möglichkeit und die Bedingungen informiert. „Um 11 Uhr kam die Info, um 11.10 Uhr habe ich unser Konzept zurückgeschickt“, sagt er und will damit deutlich machen, dass man die Zeit seit dem ersten Lockdown genutzt habe und schon länger ein weitgehend fertiges Konzept in der Schublade hatte. „Tags darauf hatten wir die Ausnahmegenehmigung für alle Klassen, befristet bis Ende 2021.“

Die Voraussetzungen dafür sind nicht ohne, sagt er. Es reicht beispielsweise nicht, einfach Filmchen bereit zu stellen. Vielmehr müsse der Online-Unterricht mit allen Schülern live und mit der Möglichkeit stattfinden, gegenseitig Fragen zu stellen und zu antworten. Auch sei die Menge der Teilnehmer auf die Zahl begrenzt, die auch im Präsenzunterricht in der Fahrschule möglich ist. „Für die Überprüfbarkeit und Kontrolle der Fahrschulen werden die Einheiten auch aufgezeichnet“, erklärt er weiter.

Kooperationen mit anderen Fahrschulen denkbar

„Ganz entscheidend: Es braucht einen Ausbildungsvertrag zwischen Fahrschüler und Fahrschule“, sagt Fischer: „Uns ist es wichtig, dass wir online nur die ausbilden, die wir später auch ‚wegfahren‘ können, also die wir dann, sobald es wieder möglich ist, auch praktisch ausbilden können. Das hat etwas mit Kollegialität zu tun.“ Er biete den Kollegen anderer Fahrschulen an, sich bei ihm über das Konzept und im eigens eingerichteten Studio über die nötige Technik zu informieren. Vorstellbar, sagt er auf Nachfrage, seien Kooperationsvereinbarungen mit anderen Fahrschulen zur Onlinetheorie bei ihm im Haus, während der praktische Unterricht bei den Partnern verbleibe.

Was die Theorie angeht, so bleibt die Fischer Academy ihrem Blockunterricht treu. Eine Woche wird durchgängig und intensiv geschult, bei Bedarf können Kurseinheiten kostenfrei wiederholt werden. Hausaufgaben und Prüfungsvorbereitung hätten denselben Stellenwert wie in der analogen Welt und seien Voraussetzung, um von der Fahrschule für die Prüfung angemeldet zu werden. Die Theorieprüfung sei als Präsenzveranstaltung mit dem nötigen Abstand nach wie vor möglich, sagt Fischer.

Eine große Herausforderung sei die Frage der Didaktik im digitalen Raum: Wie kann online emotional und begeisternd unterrichtet werden? „Online lehren lernen“ sei ein großes Thema, wenn sich der Onlineunterricht unabhängig von der Krise weiterentwickeln soll. „Wir haben da durch Livestreams und Youtube-Videos schon Erfahrung sammeln können, trotzdem bleibt das ein Thema“, sagt Mike Fischer.