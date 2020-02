Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geraer FDP-Chef sieht „finstere Tage für die Demokratie“

Von „finsteren Tagen für unsere Demokratie“ spricht der Chef der Geraer FDP Falk Nerger mit Blick auf die Geschehnisse seit der Ministerpräsidentenwahl. „Viele Bürger und auch ich hatten nach der überraschenden Wahl ihre Hoffnungen in einen Ministerpräsidenten Kemmerich aus der Mitte der Gesellschaft gesetzt“, schreibt Nerger in einer Pressemitteilung.

Stattdessen würden ein neu gewählter Ministerpräsident und seine Familie „von Linksradikalen bedroht“, würde mit Demonstrationen versucht, einzuschüchtern und Druck aufzubauen, würden Blumen vor die Füße geworfen. „Demokratische Wahlen scheinen keinen mehr zu interessieren, es scheint entscheidender zu sein, wer wen wählt und nicht, wie viele einen wählen“, so Nerger: „Ebenso scheint der Recht zu bekommen, der am lautesten schreit.“ Er ärgert sich besonders über voreilige und unverantwortliche Pauschalisierungen „als Nazis oder von Nazis gewählt“.

Der FDP-Politiker kritisiert zudem „eine charakterlose Führung von Parteien aller Couleur in Berlin“. Nicht ihnen, sondern ihren Wählern seien die Politiker rechenschaftspflichtig, dass müssten sich viele endlich einmal bewusst machen.

Geraer CDU-Chef: Landtagswahl sah die Union in der Opposition

Die Geraer CDU hält einen „personellen und programmatischen Neuanfang“ der CDU auf Landesebene für unumgänglich. Nur so habe man auf allen Ebenen die Chance, verloren gegangenes Vertrauen zurück zu erlangen, heißt es in einer Mitteilung der Geraer Union. Die Parteiführung in Erfurt habe nicht erkannt, dass der CDU in der Landtagswahl klar die Rolle der Opposition zugewiesen wurde. „Der Ausgang der Wahl zum Ministerpräsidenten bildet nicht den Wählerwillen der letzten Landtagswahl ab“, erklärt CDU-Kreisvorsitzender Christian Klein. Man stehe für Stabilität und Verlässlichkeit, Grundsätze, die durch die jüngsten Vorgänge in Frage gestellt würden.

Besonders die Kreisverbände seien von den Ereignissen betroffen, wie auch Schmierereien an der Geschäftsstelle in Gera deutlich gemacht hätten. „Unsere Arbeit in Stadtrat und im Kreisverband ist immer darauf gerichtet, unsere Heimatstadt Gera voranzubringen“, so Klein: „Politische Arroganz, falsche Machtansprüche und destabilisierende Taktiken gehören weder nach Ostthüringen noch in den Landtag.“