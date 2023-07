Geraer Firmenlauf kratzt an der 1000-Teilnehmer-Marke

Gera. Die Laufveranstaltung in der Geraer Innenstadt findet am Mittwoch bereits zum zehnten Mal statt und ist wieder auf Rekordkurs.

. Nicht nur auf dem Markt wird es beim „Gera Beach“ in dieser Woche sportlich. Am Mittwoch, 5. Juli, steigt zum zehnten Mal der Gera Arcaden Firmenlauf. Die sportliche, in erster Linie aber gesellige Veranstaltung schickt sich dabei an, den Teilnehmerrekord aus dem vorigen Jahr von 186 Viererstaffeln klar zu überbieten.

Über 230 Firmenteams von fast 100 Unternehmen aus Gera und Umgebungen haben sich bereits angemeldet. Und eine Nachmeldung ist bis kurz vor dem Start noch möglich, sodass die Veranstalter sogar ein wenig mit der magischen Zahl von 1000 Läuferinnen und Läufern liebäugeln können.

So oder so wird der Lauf sicher wieder eine stimmige und bunte Angelegenheit, nicht zuletzt durch die Lauftrikots in Firmenfarben oder kreative Teamverkleidungen. Für letztere wird es auch wieder eine gesonderte Kostümwertung geben. Auch sonst behält man die Rezeptur bei, die den Firmenlauf zu einer festen Größe im Veranstaltungskalender hat wachsen lassen. Zwar gibt es für die sportlich ambitionierten Läufer eine Wertung für Männer-, Frauen- und Mixed-Teams sowie die Sonderwertung für die schnellsten Chefinnen und Chefs, sagt Torsten Kautzsch von der Sportwelt Veranstaltungs GmbH. Vor allem steht aber der Spaß und das Harmonieren im Team und im Unternehmen im Vordergrund, das gemeinsame Erlebnis, das zusammenschweißt. „Bewegung tut gut“, sagt Centermanager Lars Ziegler und freut sich über die Kontinuität des Laufs und den hohen Zuspruch.

Gelaufen wird wieder eine 2,09 Kilometer lange Runde durch die Innenstadt mit Start und Ziel auf dem Platz vorm Kultur- und Kongresszentrum. Übrigens laufen alle vier Läufer eines Teams gleichzeitig, über Transponder werden die einzelnen Laufzeiten erfasst und schließlich addiert. So gibt es auch keinen Massenstart, sondern es wird ab 18.30 Uhr in Wellen gestartet. Ab 16 Uhr soll das Rahmenprogramm auf dem Platz losgehen.

Am Dienstag, 4. Juli, findet von 12 bis 18 Uhr die Startnummernausgabe in den Arcaden, im Obergeschoss neben Deichmann, statt. Das habe sich als gut erwiesen, um den Lauftag zu entkrampfen. Dort sind dann, ebenso wie am Mittwoch auf dem Gelände vorm KuK Nach- und Ummeldungen möglich.

Verkehrseinschränkungen:

Die Breitscheidstraße und die Reichsstraße sind zwischen De-Smit-Straße und Stadtgraben von 18 bis 21 Uhr für Fahrverkehr gesperrt. Umleitung erfolgt über De-Smit-Straße, Hainstraße, Talstraße und Erfurtstraße. Von 17.30 bis 21 Uhr sind auch die Burgstraße, die Dr.-Eckener-Straße und der Steinweg für Fahrverkehr gesperrt. Während dieser Zeit ist die Aus- und Einfahrt aus dem Parkhaus Zentrum, aus dem Bereich Hinter der Mauer, sowie aus dem Bereich Kornmarkt/Florian-Geyer-Straße nicht möglich. In den Bereichen der Fußgängerzone ist der Lieferverkehr zwischen 18.30 und 20 Uhr eingeschränkt. Wie der GVB mitteilt, kommt es am Mittwoch zwischen 18.30 und voraussichtlich 20 Uhr auf den Straßenbahnlinien 1 und 3 sowie den Buslinien 10, 11, 17, 19, 25 und 26 zu kurzzeitigen Behinderungen.