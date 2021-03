Geraer Frühlingsvolksfest findet nicht statt

Gera. Geraer Kulturamt und Schaustellerverband sahen sich wegen der aktuellen Verordnungen und Einschränkungen zur Absage gezwungen. Die Hoffnung ruht nun auf dem „Sommer in der Stadt“.

Das diesjährige Frühlingsvolksfest in Gera ist abgesagt worden. Das teilte die Geraer Stadtverwaltung am Dienstagmorgen mit. Nach Absprache zwischen dem städtischen Kulturamt und dem Schaustellerverband Thüringen wurde die Entscheidung getroffen, dass das vom 24. April bis 9. Mai geplante Volksfest nicht stattfinden kann. Die aktuellen bundesweiten Verordnungen und Einschränkungen für Versammlungen und Veranstaltungen ließen ein solches Fest auch in diesem Frühjahr nicht zu.

Das Fest hätte aufgrund der Teilnutzung des Hofwiesenparkplatzes durch das Impfzentrum Ostthüringen auf die Fläche vor dem Kultur- und Kongresszentrum ausweichen sollen. Kulturamtsleiterin Claudia Tittel erklärt: „Wir bedauern diese Entscheidung sehr, allerdings ließ die gegenwärtigen Corona-Entwicklung sowie der aktuelle Inzidenzwert für Gera keine andere Wahl. Größere Menschenmassen oder Besucher auf engsten Raum sehen wir aktuell auch für Mai sehr kritisch.“ Die Lage lasse zurzeit keine verlässlichen Planungen für Veranstaltungen und Feste zu.

Einen Lichtblick gebe es aber für Schausteller und Gäste: So wäre ein „Sommer in der Stadt“ im Juli und August wie 2020 möglich, heißt es aus dem Rathaus, vorausgesetzt die Lage insgesamt verbessere sich deutlich.