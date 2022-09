Geraer Gärtnermarkttage in der Herbst-Edition

Gera. Drei Tage laden Stadt, Gärtnereien und Händler zum Herbstmarkt auf dem Geraer Marktplatz ein.

. Zum 56. Mal finden vom 8. bis 10. September die Gärtnermarkttage auf dem Geraer Markt statt. Das Kulturamt gestaltet mit den in Gera und Umgebung ansässigen Gärtnereien Hofmann, Heyer und Moßner sowie anderen Händlern einen bunten Herbstmarkt.

So können am Donnerstag und Freitag von 7 bis 16 Uhr und am Samstag von 7 bis 14 Uhr die Gäste unter anderem aus einem reichen Sortiment von Pflanzen für Balkon, Terrasse und Garten wählen. Die Gärtnereien bieten ein Auswahl an Chrysanthemen, Heidepflanzen, winterharten Stauden, Alpenveilchen und Erdbeerpflanzen an. Ebenso wird in den eigenen Betrieben angebautes Obst und Gemüse, bepflanzte Schalen und Gefäße angeboten. Auch weitere Produkte aus eigener Herstellung werden angeboten, wie Käse, Wurst, Kräutermischungen, Gewürze, Senf, Öle, Honig, Marmeladen, Backwaren sowie Korbwaren.

Weitere Informationen im Internet: veranstaltungen-in-gera.de/maerkte